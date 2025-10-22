Alerta por tormentas con granizo y Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas, según el SMN

El Sistema de Alerta Temprana del SMN advirtió por distintos fenómenos en la provincia a lo largo de la jornada.

Continúa el alerta por tormentas y Zonda en Mendoza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este jueves 23 de octubre por tormentas y viento Zonda en distintas zonas de Mendoza. Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa.

“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h, actividad eléctrica frecuente y principalmente con la posibilidad provocar granizo”, señalaron.

Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.

alerta tormentas jueves El SMN emitió un aleta por tormentas para este jueves en Mendoza. Además, hay alerta amarilla por Zonda en Malargüe, “con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h”.

alerta zonda jueves También hay alerta por viento Zonda en el sur de la provincia. SMN El tiempo para este jueves 23/10 en Mendoza Viento: viento Zonda desde las 11 hasta las 20 en Malargüe con velocidades promedio de 40 km/h. Se extendería a toda la precordillera y Valle de Uspallata (leve) desde las 14. Ingreso de viento sur importante desde las 20 en zona Sur (45 km/h) y desde las 22 en zona Noreste (55-50 km/h), y continuará durante la madrugada.

viento desde las 11 hasta las 20 en Malargüe con velocidades promedio de 40 km/h. Se extendería a toda la precordillera y Valle de Uspallata (leve) desde las 14. Ingreso de viento sur importante desde las 20 en zona Sur (45 km/h) y desde las 22 en zona Noreste (55-50 km/h), y continuará durante la madrugada. Nubosidad: despejado inicialmente. Desarrollo de tormentas desde las 16 en zona Sur y se extienden al Valle de Uco y zona Noreste. No se descarta caída de granizo, especialmente en zonas Sur y Este durante la noche. Tormentas prolongadas hasta la madrugada del viernes, principalmente en zona Este.

despejado inicialmente. Desarrollo de tormentas desde las 16 en zona Sur y se extienden al Valle de Uco y zona Noreste. No se descarta caída de granizo, especialmente en zonas Sur y Este durante la noche. Tormentas prolongadas hasta la madrugada del viernes, principalmente en zona Este. Alta Montaña: seminublado todo el día en el Sur. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, este jueves se espera una jornada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura, además de tormentas aisladas hacia la noche e inestabilidad en cordillera. La mínima será de 16ºC y la máxima de 32ºC.