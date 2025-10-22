Alerta por tormentas con granizo y Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas, según el SMN
El Sistema de Alerta Temprana del SMN advirtió por distintos fenómenos en la provincia a lo largo de la jornada.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este jueves 23 de octubre por tormentas y viento Zonda en distintas zonas de Mendoza. Según el SMN, hay alerta amarilla por tormentas en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa.
“El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h, actividad eléctrica frecuente y principalmente con la posibilidad provocar granizo”, señalaron.
Y agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.
Además, hay alerta amarilla por Zonda en Malargüe, “con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h”.
El tiempo para este jueves 23/10 en Mendoza
- Viento: viento Zonda desde las 11 hasta las 20 en Malargüe con velocidades promedio de 40 km/h. Se extendería a toda la precordillera y Valle de Uspallata (leve) desde las 14. Ingreso de viento sur importante desde las 20 en zona Sur (45 km/h) y desde las 22 en zona Noreste (55-50 km/h), y continuará durante la madrugada.
- Nubosidad: despejado inicialmente. Desarrollo de tormentas desde las 16 en zona Sur y se extienden al Valle de Uco y zona Noreste. No se descarta caída de granizo, especialmente en zonas Sur y Este durante la noche. Tormentas prolongadas hasta la madrugada del viernes, principalmente en zona Este.
- Alta Montaña: seminublado todo el día en el Sur.
Pronóstico para los próximos días
Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, este jueves se espera una jornada con nubosidad variable y ascenso de la temperatura, además de tormentas aisladas hacia la noche e inestabilidad en cordillera. La mínima será de 16ºC y la máxima de 32ºC.
El viernes la temperatura descenderá, continuarán las condiciones de Zonda en Malargüe y se indican precipitaciones en cordillera. La mínima será de 17ºC y la máxima de 261C. Mientras que el sábado continuará nublado y con temperaturas similares.