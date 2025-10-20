Pronóstico para este martes en Mendoza: viento Zonda, calor y tormentas aisladas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia para el sur de Mendoza durante las próximas horas.

Hay alerta por Zonda en el sur de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este martes 21 de octubre por viento Zonda en el sur de Mendoza. Además, se anticipan altas temperaturas y tormentas aisladas.

Según el SMN, hay alerta amarilla por Zonda en Malargüe: “El área será afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 30 y 45 km/h con ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h”, indicaron.

alerta zonda martes El SMN emitió un alerta por Zonda en el sur de Mendoza este martes. El tiempo para este martes en Mendoza Viento: circulación de sur a norte leve desde las 08:00 en zona Sur, alcanzando zona Norte-Este y Gran Mendoza hacia las 11:00. Se mantendrá hasta las 23:00. En zona Este se prolongará hasta las 02:00 del miércoles. Viento zonda leve entre las 14:00 y las 19:00 en Malargüe y sur de Malargüe.

Nubosidad: seminublado en zona Sur desde las 18:00. Inicio de convección desde las 20:00 en zona Este, extendiéndose a zona Norte-Este, Valle de Uco y posiblemente Gran Mendoza. Se esperan precipitaciones moderadas y no se descarta caída de granizo.

