Presenta:

Sociedad

|

Mendoza

Atención: cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes y por qué

Según el cronograma de Edemsa, son seis los departamentos de Mendoza que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.

MDZ Sociedad

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Edemsa continúa con las tareas de mantenimiento en distintas zonas de Mendoza.

Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 21 de octubre, debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en seis departamentos a lo largo de la jornada: Luján de Cuyo, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Te Podría Interesar

Cortes de luz programados para este martes 21/10

Luján

  • Entre calles Equidad, La Amistad, Caridad, Larrea y Honor. En el barrio Puesta del Sol; Chacras de Coria. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Proyectada J356, entre Costa Flores y Cobos; Pedriel. De 9.15 a 13.15 h.
  • En calle Guardia Vieja, en el barrio Terrazas Park Vistalba; Vistalba. De 8.30 a 12.30 h.
  • Hacia el oeste de la Ruta Provincial N°82. En el barrio Aguaribay. En calles Los Pozos y Prolongación Mitre. En la Ruta Provincial N°82, entre calles Besares y Pueyrredón. Entre calles Mitre, Viamonte, Los Aromos, Pueyrredón, Ruta Provincial N°82 y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.

Lavalle

  • En calle Rama N°3, entre Proyectadas V177 y V178; 3 de Mayo. De 10.30 a 13.30 h.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Edemsa/status/1980393812112355422&partner=&hide_thread=false

Tupungato

  • En calle Hidalgo, hacia el norte de Martín Güemes. En los barrios Martín Fierro y Urquiza; Villa Bastías. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

  • En la Ruta Provincial N°89. En el barrio Sol y Nieve; Los Chacayes. De 9.20 a 13.20 h.

San Carlos

  • Entre Rutas Nacionales N°40 y N°40 Vieja y calles Guillermo Díaz y Prolongación Fuenzalida. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • Entre calles Iselín, Rivadavia, Rawson y Sardi. De 8.00 a 12.00 h.
  • Entre calles Belgrano, Moreno, Yrigoyen y Pueyrredón. De 15.00 a 19.00 h.
  • Entre calles Juan Cobos Este, Agustín Goyenechea, Avellaneda y Ruta Nacional N°143; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 h.

Archivado en

Notas Relacionadas