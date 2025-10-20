Viajaban de Mendoza a San Juan y cayeron con más de 1 kilo de cocaína con el sello del delfín

Dos sujetos fueron detenidos en San Juan, a bordo de un auto alquilado. Llevaban un ladrillo de cocaína con un particular sello identificatorio.

Más de un kilo de cocaína fue secuestrado este lunes en San Juan, a bordo de un vehículo había salido desde Mendoza. Los dos ocupantes quedaron detenidos por el hallazgo de la droga, oculta en el filtro del aire acondicionado del automóvil. El ladrillo de la sustancia secuestrado tenía el sello del delfín, vinculado con un importante cartel de droga.

El operativo se realizó sobre la ruta 40, a la altura del Paraje San Carlos, donde personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), más precisamente del Escuadrón 66 “San Juan”, detuvieron la marcha de un vehículo de alquiler para efectuar un control de rutina.

El secuestro de la cocaína del delfín Durante la inspección, el binomio cinotécnico marcó la posible presencia de estupefacientes. Ante esa señal, el personal revisó el interior del vehículo y detectó un paquete rectangular escondido debajo de la guantera, en el sector del filtro de aire.

DROGA DELFIN SAN JUAN (5) Así estaba escondido el ladrillo de droga. Gentileza. La prueba de campo arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 1 kilo 44 gramos. Lo llamativo es que el ladrillo de la droga tenía el sello del delfín, se trata de una marca que ofrece una garantía de la calidad y también vinculada con un cartel del norte argentino, presuntamente liderado por Reynaldo Delfín Castedo, también conocido como el Patrón del Norte, un capo narco que se encuentra preso desde 2016, cumpliendo una pena de prisión perpetua.

Por disposición de la Fiscalía Federal de San Juan, se dispuso el decomiso de la droga y la detención de los dos involucrados, quienes fueron trasladados a sede judicial para continuar con la investigación.