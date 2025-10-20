La estafa que crece en Mendoza: usan el nombre de una conocida empresa, prometen ganancias y vacían cuentas

La fiscal de Delitos Económicos Gabriela García Cobos explicó que este tipo de fraudes se viene multiplicando en las redes sociales y chats de supuestos inversores. “Queremos alertar a la población para que no se dejen estafar. No confíen en estas inversiones que prometen ganancias rápidas y sencillas, porque el mundo de las inversiones rara vez funciona de esta manera”, sostuvo la funcionaria.

De acuerdo con la investigación, los estafadores imitan la imagen institucional de empresas reconocidas —en este caso, Globant — y crean sitios web falsos con sus logotipos, colores y nombres comerciales para aparentar legitimidad. De esa forma, logran que las víctimas transfieran dinero creyendo que están participando de un negocio real.

En los casos detectados en Mendoza , los estafadores contactaron a sus víctimas a través de redes sociales, grupos de mensajería y anuncios digitales , ofreciendo la posibilidad de invertir en desarrollos vinculados con la Inteligencia Artificial . Para hacerlo, pedían depósitos en pesos y proporcionaban enlaces que dirigían a páginas fraudulentas.

Una vez dentro de esos portales, los usuarios veían supuestos movimientos de inversión y ganancias en tiempo real. Sin embargo, el MPF aclaró que se trataba de animaciones diseñadas para simular operaciones financieras: “La información que ve la persona en la supuesta plataforma es una simulación, una animación que no es real”, precisaron desde el equipo a cargo de la fiscal García Cobos.

Estafas delitos económicos (2)

Consejos para evitar la estafa

Desde el MPF recordaron que las empresas legítimas no contactan a las personas por redes sociales para ofrecer inversiones ni solicitan transferencias a cuentas personales. También recomendaron verificar siempre las direcciones web y no ingresar datos bancarios ni contraseñas en sitios no oficiales.

"No hay que invertir en lo que no se entiende muy bien. Y siempre ante la duda, hay que desconfiar", remarcaron desde la Unidad Fiscal.

Las denuncias por este tipo de delitos pueden radicarse en cualquier Comisaría, Oficina Fiscal o directamente ante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos e Informáticos del Ministerio Público Fiscal de Mendoza.