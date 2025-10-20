Anses pagará $85.000 antes de las elecciones: quiénes son los beneficiarios

Anses prepara un aporte de $85.000 y los beneficiarios ya se están listos para recibirlo. Atención a los que reciban la AUH.

El organismo previsional Anses ha anunciado un desembolso extraordinario cercano a los 85.000 pesos que se realizará antes de los comicios nacionales. Este beneficio está destinado a ciertos grupos de ciudadanos que cumplen con una serie de condiciones específicas: beneficiarios de la AUH y de la SUAF.

La ayuda está pensada para beneficiarios que ya perciben prestaciones del Estado y que además cuentan con menores a cargo o integran programas de cuidado infantil. El objetivo es acompañar económicamente a estas familias en momentos de mayor presión financiera.

El monto surge luego de un aumento del 1,9% de la inflación de hace dos meses y para cobrarlo en noviembre tendrá un incremento del 2,1%.

Según explican desde la Anses, esta asignación responde a la necesidad de mitigar el impacto de los costos asociados al hogar —como alimentación, salud y educación— en un contexto de alta inflación. Al realizarse en el período previo a las elecciones, cobra además una dimensión política, al tiempo que busca reforzar la presencia del Estado en sectores vulnerables.

Quienes reúnan los cambios requeridos —estar inscriptos en los sistemas vigentes de la Anses y cumplir con los requisitos de condición familiar— deberán completar un trámite sencillo, que puede incluir la actualización del datos de contacto y el registro de las personas menores a cargo.