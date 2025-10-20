Banco Nación y Anses: reintegros de hasta $20.000 en la compra del supermercado

Los precios golpean y cada peso cuenta. Por eso, hay una opción concreta para quienes cobran la jubilación o pensión de Anses en el Banco Nación . De lunes a viernes, hasta el 31 de octubre de 2025, las compras presenciales abonadas con BNA+ MODO devuelven un 5%. El dinero vuelve a la cuenta vinculada.

El tope semanal es de $5.000 y el mensual, de hasta $20.000. Se suma a otras promociones de cada cadena, lo que hace rendir mejor el ticket.

El beneficio alcanza a jubilados y pensionados de Anses que perciben sus haberes en una cuenta del Banco Nación . Es personal y no se comparte con terceros. Requiere tener instalada la app BNA+, con la cuenta ya vinculada y MODO BNA+ habilitado. Sirven tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA y la tarjeta de débito Mastercard del banco. Importa el método: la compra debe pagarse escaneando el QR MODO desde BNA+.

Si se usa otra billetera o se paga con saldo en cuenta, no aplica la devolución. El período se mide de lunes a viernes. La semana, para el tope, va de lunes a domingo. El mes, de principio a fin del calendario. Así, conviene planificar para no perder reintegros por corte de semana o de mes.

La promo funciona en compras presenciales. Es ideal para el supermercado de todos los días. Participan grandes cadenas como Carrefour, Chango Más, Jumbo, Vea, Disco, Coto, La Anónima, Josimar y DIA, entre otras sucursales adheridas. Las franquicias no entran. En la caja, el proceso es sencillo.

Abrís BNA+, elegís la tarjeta del BNA, activás MODO y escaneás el QR. Confirmás el monto y listo. El cargo se realiza con la tarjeta seleccionada y el reintegro se calcula sobre lo efectivamente abonado, incluso si había una oferta o un 2×1 del comercio. Combinar descuentos propios del súper con la devolución del banco mejora el resultado final sin vueltas.

Topes, tiempos y acreditación del reintegro

El esquema tiene reglas claras. El tope de devolución es de $5.000 por semana por cada cliente, identificado por CUIT. En el mes, el límite asciende a $20.000. La acreditación no es inmediata. Puede demorar hasta 30 días hábiles desde la compra. El dinero llega a la cuenta asociada a BNA+.

Conviene guardar el comprobante por cualquier consulta. Si en una sola compra se supera el tope semanal, se devuelve hasta el límite y el resto ya no suma. Por eso, dividir los tickets ayuda a aprovechar mejor la promoción sin pasarse del techo. La clave es distribuir las compras y revisar los cortes de semana y de mes.

Para no fallar, vale una lista breve antes de salir. Primero, que los haberes estén en el Banco Nación. Segundo, que la app BNA+ esté activa y con MODO BNA+ listo para usar. Tercero, elegir en la app la tarjeta correcta: crédito Visa o Mastercard del BNA, o débito Mastercard del mismo banco.

Cuarto, confirmar que la sucursal del súper no sea franquicia. Quinto, pedir en la caja pagar con QR MODO y escanear desde la app del BNA. Son pasos simples. Evitan rechazos y aseguran el reintegro dentro de los plazos informados. Un buen tip es chequear en la app que la tarjeta aparezca como medio de pago predeterminado para no perder tiempo en la línea.

Al final, se trata de una ayuda concreta en la rutina. El 5% que vuelve cada semana, topeado en $5.000, suma cuando se organiza la compra familiar. Y al cerrar el mes, los $20.000 posibles marcan una diferencia real en farmacia, almacén o góndola. Si se combina con ofertas del comercio, el ahorro crece. Con pasos claros, pagos por QR y un poco de planificación, la promoción del Banco Nación para jubilados y pensionados de Anses se vuelve una aliada para cuidar el presupuesto, sin trámites extra ni sorpresas.