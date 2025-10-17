Banco Nación: hay nuevos beneficios para los titulares de la Tarjeta Alimentar

Se trata de un gran beneficio del Banco Nación para quienes abonen con la billetera virtual de la entidad y sean titulares de la Tarjeta Alimentar.

El Banco Nación(BNA) anunció recientemente una ampliación de servicios para los usuarios de la Tarjeta Alimentar, quienes ahora podrán vincularla con la billetera virtual BNA+. Esta medida busca promover la inclusión financiera y facilitar las operaciones diarias desde el celular, sin necesidad de utilizar la tarjeta física.

Qué podrán hacer los beneficiarios con el Banco Nación Con esta actualización, los titulares de la Tarjeta Alimentar podrán acceder a distintas funciones digitales desde la aplicación BNA+, entre ellas:

Consultar el saldo disponible y los movimientos realizados.

Pagar en comercios adheridos mediante códigos QR a través de la función “Pagos con Modo”.

Aprovechar promociones y descuentos exclusivos por utilizar la billetera digital. La adhesión a BNA+ es opcional y no modifica el funcionamiento tradicional de la Tarjeta Alimentar.

Más personas podrán acceder a la Tarjeta Alimentar Foto: Archivo MDZ Tarjeta Alimentar y Banco Nación con beneficios clave. Descuentos y promociones del Banco Nación Durante los primeros tres meses de vigencia del nuevo sistema, los usuarios podrán acceder a un descuento del 20 % en compras realizadas con “Pagos con Modo”, con un tope de $400 mensuales. Esta promoción busca incentivar el uso de medios de pago digitales y fomentar el consumo en negocios locales.

Actualmente, más de 70.000 locales y supermercados de todo el país aceptan pagos con QR mediante Modo. Según datos del BNA, cerca de 650.000 titulares de la Tarjeta Alimentar podrán beneficiarse con esta integración tecnológica.