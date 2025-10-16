Banco Nación ofrece un mega descuento del 100% para empleados públicos de este sector

El Banco Nación enloqueció y sacó reintegros por el 100% en las compras para este sector de empleados del Estado.

A pocos días de las elecciones, el Banco Nación reforzó su estrategia para otorgar descuentos para los empleados públicos de distintos sectores. Se trata de un reintegro por completo en cualquier compra en locales adheridos que puede combinarse con otras promociones.

Anteriormente, MDZ evidenció que el mismo descuento lo obtuvieron las áreas estatales del Ministerio de Defensa de Luis Petri y también todos los empleados de Anses que cobraran su sueldo en el Banco Nación. En esta oportunidad, hay otra área del Estado que se verá beneficiada con estas ofertas.

Qué ofrece el Banco Nación En concreto, el BNA ofrece para los empleados de la Secretaría de Cultura un nuevo 100% de reintegro con un tope de $200.000. Este último aspecto varía de las anteriores promociones, que tienen un tope de $300.000.

Esta promoción es válida para quienes cobren su sueldo en el Banco Nación trabajando en ese sector del Gobierno nacional y es acumulable con otras promociones que tenga la entidad bancaria vigentes hasta el momento.

Por ejemplo, si se combina con una promoción para cargar nafta, lo que recibirá el usuario será dinero en su cuenta por realizar la transacción.