Banco Nación devuelve el 100% del boleto del colectivo con el celu: guía simple para activarlo

Moverse en colectivo todos los días cuesta. Por eso esta acción de Banco Nación se siente como un respiro. Durante todo octubre de 2025, si pagás el boleto con una tarjeta Mastercard desde la app MODO usando el celular con NFC, el banco te devuelve el 100% de cada viaje hasta alcanzar un tope mensual de $15.000 por usuario.

La propuesta rige en líneas de la República Argentina que ya aceptan pagos sin contacto. Y apunta a simplificar la rutina: billetera digital, toque en el validador, viaje y reintegro. Sin vueltas.

El paso a paso es directo. Vinculás tu cuenta del Banco Nación a MODO, agregás tu tarjeta Mastercard y activás los pagos con el teléfono mediante la función NFC. Al subir al colectivo , apoyás el móvil en el lector y listo. Cada operación queda registrada y después llega la devolución. También podés abonar con la tarjeta física con tecnología contactless.

En ese caso, el descuento es del 20% por viaje y el tope mensual cambia: hasta $12.000. La diferencia es clara: con el celular, el reintegro es total; con el plástico, es parcial. En ambos escenarios, el usuario ve el impacto más adelante en su cuenta o en el resumen.

Nada de cupones ni códigos raros. Si pagaste con débito o prepaga Mastercard, el reintegro aparece acreditado dentro de los 30 días siguientes a la compra. Si usaste crédito Mastercard, puede reflejarse en hasta dos resúmenes posteriores a la fecha del viaje. En la práctica, un día viajás y, al tiempo, ves la devolución aplicada.

Es automático. No tenés que reclamar. Tampoco hay que inscribirse en un formulario aparte. Con MODO y la tarjeta cargada, alcanza. Y hay un plus: la acción es acumulable con otras promociones, así que podés combinar ahorros si tenés beneficios vigentes del banco.

Condiciones clave y límites

La vigencia es precisa. Empezó el 1 de octubre de 2025 y termina el 31 de octubre a las 23:59. Es para todas las unidades habilitadas a recibir pagos con tarjetas sin contacto. Si tu línea todavía no tiene ese sistema, la bonificación no corre. El tope por usuario también es importante: $15.000 al mes para quienes paguen con el celular por NFC y $12.000 si eligen la tarjeta física con contactless.

Vale para tarjetas Mastercard de crédito, débito y prepagas. El reintegro llega a la cuenta o al resumen, según el medio usado. Y sí, podés usarlo todos los días mientras dure el cupo mensual.

Más allá de los tecnicismos, el objetivo es claro: hacer más amable el gasto cotidiano. El colectivo es un costo fijo en la agenda de millones de personas. Si encima el proceso de pago es rápido y sin efectivo, mejor. Con el celular a mano, un toque alcanza. La tecnología sin contacto acelera la fila, reduce el intercambio de billetes y baja el riesgo de errores. Para el sistema, más ordenada. Y para el bolsillo, un alivio que se siente a fin de mes. Cuando el reintegro impacta, cada viaje pesa un poco menos.

Octubre ofrece entonces una ventana concreta para optimizar la rutina. Si ya usás MODO, revisá que tu Mastercard esté bien cargada y que el NFC del teléfono esté activo. Si todavía no lo hiciste, es un buen momento para dar el salto. La curva de aprendizaje es corta y el retorno, inmediato en términos de comodidad. Recordá chequear que tu línea de colectivo acepte pagos sin contacto.

Y tené presente el límite mensual para planificar tus traslados. La combinación de MODO, Banco Nación y Mastercard convierte al móvil en tu boleto. Un gesto en el validador, y la devolución hace el resto. Así, el viaje de todos los días se vuelve un poco más liviano. Con menos fricción. Y, por este mes, con mucho más ahorro.