Banco Nación devuelve hasta $30.000 en combustible: fechas, tope y paso a paso

Fin de semana tras fin de semana, el Banco Nación abrió una ventana de alivio para el presupuesto del auto. El banco devuelve parte de lo abonado en nafta o gasoil siempre que la compra se haga bajo un formato muy puntual. El esquema corre del 1 de octubre al 30 de noviembre y solo cuenta de viernes a domingo.

No es un cupón ni una promoción con letra chica imposible: es una devolución real de dinero a la cuenta de la persona que paga desde la app BNA+. En un escenario de gastos que no paran, planificar la carga puede marcar una diferencia.

El mecanismo exige usar tarjetas de crédito del Banco Nación , Visa o Mastercard, y pagar desde la aplicación BNA+ con MODO. En la estación de servicio se escanea el código QR de MODO y se elige la tarjeta participante antes de confirmar. Esa es la condición central para que la operación califique.

No suma con saldo en cuenta, débito ni efectivo. El proceso es simple: abrir BNA+, seleccionar medio de pago, apuntar la cámara al QR del comercio y aprobar. En segundos, la compra queda registrada. Si el QR no está visible, conviene pedirlo en caja; la mayoría de las estaciones ya lo tienen integrado.

La promoción tiene días y límites precisos. Solo aplica los viernes, sábados y domingos, durante octubre y noviembre. El reintegro máximo es de $15.000 por mes y por persona, identificado por CUIT. Quien use el beneficio en los dos meses podrá acumular hasta $30.000 de devolución. Si se supera el tope, la transacción se cobra normal pero sin más crédito a favor ese mes.

Se permite utilizar más de una tarjeta del BNA, incluso de diferentes marcas, pero el sistema sumará las devoluciones hasta alcanzar el límite mensual. Por eso es clave llevar un control básico de las cargas para no quedarse corto ni pasarse sin necesidad.

Acreditación y condiciones clave

El dinero no llega al instante. La devolución se acredita dentro de los 30 días desde la compra en la cuenta monetaria asociada a BNA+ del titular que realizó el pago. Si quien consume es un adicional, esa persona debe tener una cuenta en el Banco Nación para recibir su reintegro.

El banco aclara que se trata de un beneficio para consumo y que no asume responsabilidad por la calidad del producto o del servicio del comercio. También es importante recordar que solo corre en la República Argentina y que siempre se debe seleccionar una tarjeta de crédito del BNA al momento de pagar dentro de la app.

Planificar ayuda a estirar el ahorro. Una familia con dos vehículos puede concentrar las cargas de combustible en fines de semana para llegar al tope mensual sin cambios drásticos en su rutina. Quienes tienen previsto un viaje largo pueden ajustar la salida para cargar dentro de las fechas habilitadas y sumar la devolución en un solo movimiento.

Otra práctica útil es dividir consumos entre titular y adicional, respetando la regla de la cuenta propia para la acreditación. Si se usa más de una tarjeta, conviene alternarlas hasta rozar el límite y dejar margen para una carga chica de último momento si hiciera falta.

En síntesis, es una oportunidad concreta para bajar el costo del tanque durante dos meses seguidos. Las reglas son claras: pagar con BNA+ y MODO, usar tarjetas de crédito del Banco Nación, cargar de viernes a domingo y respetar el tope mensual. Con esos pasos, el usuario puede recuperar hasta $30.000 en el período.

No resuelve todos los aumentos, pero aporta aire al presupuesto. La clave está en convertir la costumbre de “llego y pago” en un pequeño hábito de control: abrir la app, chequear la tarjeta y escanear el QR correcto. Un minuto extra que, esta vez, vuelve en forma de dinero.