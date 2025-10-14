Banco Nación: cómo comprar televisores y notebooks en 12 cuotas sin interés

El Banco Nación lanzó una tremenda promoción ideal que puede ser aprovechada para el Día de la Madre.

El Banco Nación anunció una nueva promoción destinada a quienes deseen adquirir productos tecnológicos, como televisores y notebooks, con la posibilidad de financiarlos en 3, 6 o 12 cuotas sin interés. La propuesta estará disponible hasta el 31 de octubre de 2025 y podrá aprovecharse tanto en comercios físicos como en tiendas online adheridas al programa.

Esta oferta ideal puede ser aprovechada en estos días pensando en el Día de la Madre, ya que un regalo como un televisor o una computadora notebook puede ser perfecto para quedar bien con mamá, si es que necesita renovarse en un aspecto tecnológico.

Cómo acceder a la promoción del Banco Nación Para acceder a esta promoción, los clientes deberán realizar sus compras con tarjetas de crédito del Banco Nación o mediante la aplicación MODO, disponible dentro de la billetera virtual del banco. Según informó la entidad, el costo financiero total es del 0%, lo que significa que no se aplicarán recargos ni intereses adicionales sobre el precio del producto.

Los comercios que participen de la iniciativa estarán claramente identificados, y se recomienda a los usuarios verificar que la opción de cuotas sin interés figure correctamente al momento de la compra. La financiación aplica exclusivamente para operaciones efectuadas con tarjetas del BNA o a través de MODO.

Samsung-Televisores-IA - Portada Televisores de última tecnología en venta con la promoción del Banco Nación. shutterstock Con esta medida, el Banco Nación busca impulsar el consumo y facilitar el acceso a productos tecnológicos, permitiendo que más personas puedan equipar sus hogares o renovar sus dispositivos sin afrontar pagos en efectivo elevados.