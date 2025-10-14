Suben las tasas de plazo fijo: cuánto paga el Banco Nación por $2.000.000 a 30 días

En los últimos días hubo movimientos en las tasas de interés de las distintas entidades financieras para plazo fijo . La mayoría de los bancos presentó un aumento respecto de septiembre. Este fue el caso del Banco Nación , que decidió elevar su tasa nominal anual (TNA) del 35% al 39%.

Esta suba, aunque moderada, se da en un contexto donde varias entidades habían experimentado bajas previas y ahora siguieron los pasos del banco público. En este sentido, se observan tasas que superan el 48% entre bancos pequeños y rondan el 41% en entidades más tradicionales.

De esta manera, un plazo fijo de $2.000.000 a 30 días en el Banco Nación rinde ahora aproximadamente $67.397,26, es decir, un interés mensual superior al 3%. Si bien la mejora es leve respecto de semanas anteriores, representa una señal de movimiento dentro del sector público, que suele marcar tendencia en el resto del sistema financiero.

El Banco Nación elevó su tasa nominal anual al 39% para los plazos fijos a 30 días. Foto: Shutterstock

Las tasas de interés para plazos fijos volvieron a bajar. Foto: Shutterstock

Según datos del Banco Central (BCRA), las tasas actuales para plazos fijos online a 30 días muestran amplias diferencias entre entidades. Entre los bancos de mayor volumen de depósitos, los rendimientos oscilan entre el 35% y el 44%, mientras que en entidades más pequeñas o digitales se observan valores considerablemente más altos.

Banco Macro: 44%

Banco Galicia: 43%

Banco BBVA: 39%

Banco Provincia: 37%

Banco Credicoop: 39%

Entre los bancos que también ofrecen tasas para no clientes, las cifras suben aún más:

Banco VOII: 53%

Banco CMF: 52,5%

Banco Mariva: 48%

Banco Meridian: 49%

Banco Hipotecario: 46%

Esto significa que un depósito de $2.000.000 a 30 días podría generar desde $57.534 (con una tasa del 35%) hasta $80.548 (con una tasa del 53%), según la entidad elegida.

Un contexto financiero en transición

Las subas recientes se explican, en parte, por la desregulación de las tasas de interés por parte del BCRA, que obliga a los bancos a ajustar sus rendimientos para mantener competitividad frente a otras alternativas de ahorro.

En este escenario, los plazos fijos siguen siendo una opción conservadora, recomendada para quienes buscan preservar el valor del dinero en el corto plazo. El aumento de la tasa del Banco Nación al 39% marca una tendencia leve pero significativa dentro del sistema financiero.

Cada plazo fijo tiene sus ventajas y desventajas Foto: Pixels Algunas entidades digitales ofrecen tasas que superan el 50% anual. Foto: Pixels

Para los ahorristas, la recomendación es comparar tasas y condiciones antes de invertir, especialmente en un contexto donde las entidades digitales ofrecen rendimientos más altos, pero con distintos niveles de riesgo y liquidez.