Los bancos que pagan más del 47% en plazo fijo: quiénes ofrecen las mejores tasas del mercado

Algunos bancos modificaron sus tasas y se ubican arriba del 47% anual en plazo fijo a 30 días. Cuáles son las entidades que más pagan.

Los bancos digitales y regionales ofrecen los rendimientos más altos en plazo fijo para captar nuevos ahorristas.

En un contexto de baja inflación y con la tasa de política monetaria estable, el plazo fijo tradicional sigue siendo una alternativa para los argentinos que buscan resguardar sus pesos. Aunque la mayoría de los bancos grandes ofrecen entre un 34% y 43% TNA, todavía existen entidades que superan el 47% anual y se destacan por encima del promedio del sistema financiero.

Los bancos con las tasas más altas Según los datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al 13 de octubre de 2025 hay varias entidades que pagan más del 47% TNA en plazos fijos intransferibles a 30 días.

Entre las más competitivas se encuentran:

Banco VOII S.A.: 49% TNA (para clientes y no clientes).

Banco BICA S.A.: 48% TNA.

REBA Compañía Financiera S.A.: 48% TNA.

Banco Meridian S.A.: 48% TNA para no clientes y 42,5% para clientes.

Banco CMF S.A.: 47% TNA. Estas entidades se ubican al tope del ranking y ofrecen tasas de interés que superan ampliamente a las de los bancos más grandes, como Nación (39%), Galicia (43%) o Provincia (34%). En algunos casos, los bancos digitales o regionales muestran los rendimientos más altos para atraer nuevos depositantes.

Cómo invertir online La mayoría de estos bancos permiten constituir el plazo fijo de manera 100% digital, sin necesidad de ser cliente previo. Solo se necesita una cuenta bancaria y validar la identidad para acceder a la operatoria online.