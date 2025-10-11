ARCA: por qué el 20 de octubre es un día clave para monotributistas

ARCA fijó el 20 de octubre como fecha límite para abonar el monotributo y actualizó los valores del mes.

La fecha límite para pagar el monotributo de octubre en ARCA. Foto: Walter Moreno/Mdz con Moto G 24

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció el 20 de octubre como la fecha límite para el pago del monotributo correspondiente al mes. Este trámite puede realizarse de forma sencilla a través de diferentes medios electrónicos, sin necesidad de acercarse de manera presencial. El organismo ofrece diversas alternativas para facilitar el cumplimiento de la obligación fiscal.

Nuevos valores para monotributistas en octubre Durante octubre, las personas adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes verán nuevos valores respecto a los meses anteriores.

La categoría A, con ingresos brutos de hasta $8.992.597,87, debe abonar un total de $37.085,74.

La categoría B, con ingresos de hasta $13.175.201,52, debe pagar $42.216,40.

En el otro extremo, la categoría J, con ingresos de hasta $78.632.948,76, debe abonar $434.895,92, mientras que la categoría K, con ingresos de hasta $94.805.682,90, paga $525.732,01. Con la llegada de diciembre y el cierre del año fiscal, este ajuste en el monotributo representa un paso importante para consolidar la gestión de ARCA Foto: Walter Moreno/MDZ Abonar el monotributo en tiempo y forma evita multas y garantiza la continuidad de los beneficios. Foto: Walter Moreno/MDZ Cómo pagar el monotributo Existen diferentes métodos para abonar el monotributo. Entre los más utilizados se encuentra la generación de un Volante Electrónico de Pago (VEP), el pago mediante código QR a través de billeteras digitales habilitadas como Cuenta DNI, ePagos o Mercado Pago, y también el uso de home banking, disponible en la mayoría de los bancos.

En caso de no realizar el pago dentro del plazo establecido por ARCA, los monotributistas pueden enfrentar recargos por mora o inconvenientes en su situación fiscal.

Cómo pagar el monotributo vencido El incumplimiento en el pago del monotributo puede generar intereses. Si la deuda supera los 10 meses, ARCA está habilitada para realizar la baja de oficio del contribuyente.