ARCA: cómo pagar el monotributo en octubre de 2025

ARCA confirmó que siguen habilitadas diversas opciones y modos de pago para abonar el monotributo. Conocé cómo hacerlo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha establecido hasta el 20 de octubre como fecha límite para que los monotributistas abonen la cuota mensual correspondiente. A fin de facilitar este proceso, el organismo ofrece múltiples métodos de pago adaptados a las preferencias de los contribuyentes.

Métodos de pago disponibles en ARCA Los monotributistas pueden optar por las siguientes modalidades para cumplir con su obligación fiscal:

Generación de Volante Electrónico de Pago (VEP) : Accediendo al servicio con clave fiscal “Presentación de DDJJ y Pagos” o al servicio CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos, los usuarios pueden generar el VEP correspondiente.

Pago mediante Código QR : Una vez generado el VEP, se puede descargar el código QR y registrarlo en billeteras habilitadas como ePagos, Cuenta DNI, AL2, Belo, Fiwind y PVS. Posteriormente, se debe escanear el código desde la aplicación de la billetera seleccionada para confirmar el pago.

Homebanking: Para utilizar este servicio, es necesario que el contribuyente se presente con su tarjeta de débito en un cajero automático de la misma red para obtener la clave de acceso. Una vez obtenida, podrá realizar el pago a través de la plataforma de homebanking de su entidad financiera. ARCA ofrece la opción de hacer Presentaciones Digitales Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Ingresar a la página de ARCA es fundamental para pagar el monotributo. ALF PONCE MERCADO / MDZ Qué pasa si no pago el monotributo Es importante destacar que, en caso de no abonar la cuota antes del 20 de octubre, se aplicarán intereses sobre el monto adeudado. Además, aquellos contribuyentes que no cumplan con el pago durante un período de 10 meses consecutivos serán dados de baja del régimen por parte de ARCA.

Para más información y acceso a los servicios mencionados, los contribuyentes pueden ingresar al sitio web oficial de ARCA y utilizar su clave fiscal para gestionar sus obligaciones fiscales de manera eficiente.