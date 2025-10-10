Monotributo: ARCA confirmó que dará de baja a estos contribuyentes en octubre

ARCA informó que podría desafiliar a monotributistas en octubre que no cumplan con estos requisitos. Los detalles.

Monotributistas y una información clave de ARCA.

En octubre, la Agencia de Regulación y Control Aduanero, conocida como ARCA, tiene previsto dar de baja a ciertos contribuyentes del monotributo por incumplimientos detectados, según explican fuentes especializadas. Esta medida impacta a quienes no cumplieron con obligaciones legales recientes o excedieron los límites establecidos.

El organismo puede proceder a desafiliar automáticamente a un monotributista cuando se detectan irregularidades como:

No pagar tres meses consecutivos de la cuota del monotributo.

Haber superado los topes de ingresos, consumo en servicios o importes máximos permitidos para la categoría correspondiente.

No cumplir con las obligaciones accesorias, como presentar las declaraciones juradas exigidas. Estas exclusiones buscan aplicar sanciones automáticas cuando el contribuyente ya no se ajusta a los requisitos del régimen, simplificando el proceso administrativo de baja.

Qué hacer para evitar la desafiliación de ARCA Para aquellos que podrían estar en riesgo de exclusión, se recomienda:

Regularizar pagos atrasados: si hay cuotas impagas, ponerse al día cuanto antes para evitar la baja automática.

Verificar que no se superen los límites permitidos: controlar ingresos, consumo eléctrico o servicios, que también son considerados como parámetros.

Cumplir con declaraciones y obligaciones accesorias: presentar en tiempo y forma las declaraciones juradas y demás exigencias del régimen. Cómo pagar el monotributo en tiempo y forma. Foto: Walter Moreno/MDZ ARCA intimidará a los contribuyentes que no paguen el monotributo. Qué implica la baja del monotributo de ARCA Ser dado de baja del monotributo implica que el contribuyente deja de estar habilitado para operar bajo ese régimen simplificado. Entonces deberá pasar al régimen general de impuestos (responsable inscripto), lo cual supone mayores obligaciones fiscales y contables, además de posibles pagos retroactivos.