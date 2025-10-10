Inversión millonaria: OpenAI instalará en Argentina el mayor hub de inteligencia artificial de América Latina

Open AI, la empresa propietaria de ChatGPT anunció que desarrollará junto a la empresa argentina Sur Energy el proyecto Stargate Argentina . Se trata de la construcción de un centro de datos (data center) de vanguardia a nivel global para abastecer las necesidades de los programas de inteligencia artificial .

Con una inversión de alrededor de US$ 25.000 millones, bajo el paraguas del RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), los empresarios plantean que este proyecto de infraestructura para IA "situaría a Argentina a la vanguardia del ecosistema global de inteligencia artificial" y significaría la mayor iniciativa tecnológica y de infraestructura energética de la historia de Argentina.

Ambas empresas firmaron una carta de intención (LOI) para colaborar en un proyecto de centro de datos a gran escala capaz de albergar la próxima generación de computación de IA y alcanzar una capacidad de hasta 500 MW.

Este será el primer proyecto Stargate en América Latina, cuyo objetivo es promover el crecimiento impulsado por la IA.

“Este hito va más allá de la infraestructura. Se trata de poner la inteligencia artificial en manos de la gente de toda la Argentina”, afirmó Sam Altman , CEO de OpenAI .

Sur Energy es el integrador de energía e infraestructura detrás de Stargate Argentina. La compañía liderará la implementación del proyecto, al asegurar que el ecosistema del centro de datos sea alimentado por fuentes seguras, eficientes y sostenibles.

La inversión se llevará a cabo a través de un joint venture entre Sur Energy y un desarrollador de infraestructura cloud de primer nivel.

Proyecto Stargate en Argentina

“El proyecto Stargate Argentina representa una oportunidad histórica para el país. Combina nuestro potencial único en materia de energías renovables con el desarrollo de una infraestructura crítica para la inteligencia artificial a escala mundial. Esta alianza convierte a Argentina en un actor relevante en el nuevo mapa digital y energético mundial, creando puestos de trabajo de calidad, atrayendo inversiones internacionales y demostrando que la innovación y la energía pueden ser motores complementarios del desarrollo sostenible”, afirmó Emiliano Kargieman, socio de Sur Energy.

Esta alianza busca facilitar la adopción de la tecnología de OpenAI en toda Argentina, como parte de la iniciativa OpenAI for Countries.

Uno de los primeros clientes será la propio Estado argentino. "Se espera que esta tecnología ayude a los empleados del gobierno, la administración y las instituciones de investigación argentinas a acelerar su trabajo diario, lo que en última instancia permitirá ahorrar costes y ofrecer mejores servicios a los ciudadanos argentinos", destacan desde Sur Energy.

Sur Energy es una empresa de desarrollo de infraestructura digital enfocada en América Latina, fundada por los empresarios argentinos Matías Travizano y Emiliano Kargieman, junto con Stan Chudnovsky. Implementa proyectos de data center sostenibles que combinan tecnología avanzada y energías renovables para apoyar el crecimiento global de la inteligencia artificial.