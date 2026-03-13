Descuentos en carnicerías: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen hasta 40% de ahorro en marzo

En marzo de 2026, bancos y billeteras virtuales renovaron sus promociones para comprar en carnicerías con descuentos que van del 15% al 40%. En un contexto de suba de precios en alimentos, estas ofertas permiten ahorrar en compras semanales si se conocen los días, los medios de pago y los topes de reintegro de cada plataforma.

Los beneficios varían según la entidad: algunos aplican topes semanales, mientras que otros establecen límites mensuales que pueden llegar a $25.000. Organizar las compras según el calendario de promociones puede marcar una diferencia importante en el gasto del hogar.

El Banco Nación ofrece uno de los reintegros más altos para compras de carne. Los clientes pueden acceder a 30% de descuento los miércoles en carnicerías adheridas.

El beneficio aplica tanto para compras presenciales como online, lo que amplía las posibilidades para los usuarios.

La billetera digital del Banco Provincia mantiene uno de los programas de descuentos más activos.

En carnicerías y comercios de barrio ofrece:

20% de descuento de lunes a viernes

Tope: $5.000 por semana por persona

Además, en ferias y mercados bonaerenses el ahorro puede llegar a:

40% de descuento todos los días

Tope: $6.000 semanales

Para acceder al beneficio hay que pagar con QR o Clave DNI usando dinero en cuenta.

Buepp del Banco Ciudad: de cuánto es el ahorro en ferias y carnicerías

La billetera del Banco Ciudad también ofrece descuentos para compras de alimentos en comercios de cercanía.

30% de descuento en Ferias de la Ciudad

Días: lunes, martes, jueves y sábados

Tope: $20.000 mensuales

Además, el mismo porcentaje se aplica en carnicerías adheridas al programa Comercios Vecinos, con un tope de $15.000 mensuales para ese rubro.

Banco Columbia: reintegro del 15% los miércoles

Los clientes del Banco Columbia también tienen un beneficio específico para comprar carne.

Descuento: 15%

Día: miércoles

Pago: tarjeta de débito Columbia a través de MODO

Tope: $8.000 mensuales

La promoción está vigente hasta el 31 de marzo de 2026, por lo que quedan pocos miércoles para aprovecharla.

Naranja X: descuentos y cuotas sin interés

La propuesta de Naranja X combina promociones con financiación.

Descuentos: entre 10% y 30% en carnicerías seleccionadas

Financiación: cuotas sin interés con Plan Z en comercios adheridos

Los porcentajes y locales participantes se pueden consultar en la sección de promociones de la app.

Cómo aprovechar mejor los descuentos en carnicerías

Las promociones vigentes en marzo ofrecen rebajas de entre 15% y 40%, con topes que van aproximadamente de $8.000 a $25.000 mensuales según el banco o billetera.

Para maximizar el ahorro, conviene:

revisar qué día aplica cada descuento

pagar con el medio de pago requerido

controlar los topes de reintegro

Planificar las compras según estas promociones puede ayudar a reducir el gasto en carne, uno de los rubros que más impacta en el presupuesto familiar.