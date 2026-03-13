Descuentos en carnicerías: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen hasta 40% de ahorro en marzo
Bancos y billeteras virtuales lanzaron promociones en carnicerías con descuentos de hasta 40%. Qué días aplican, cuáles son los topes y cómo aprovecharlos.
En marzo de 2026, bancos y billeteras virtuales renovaron sus promociones para comprar en carnicerías con descuentos que van del 15% al 40%. En un contexto de suba de precios en alimentos, estas ofertas permiten ahorrar en compras semanales si se conocen los días, los medios de pago y los topes de reintegro de cada plataforma.
Los beneficios varían según la entidad: algunos aplican topes semanales, mientras que otros establecen límites mensuales que pueden llegar a $25.000. Organizar las compras según el calendario de promociones puede marcar una diferencia importante en el gasto del hogar.
BNA+: 30% de descuento en carnicerías los miércoles
El Banco Nación ofrece uno de los reintegros más altos para compras de carne. Los clientes pueden acceder a 30% de descuento los miércoles en carnicerías adheridas.
- Medio de pago: tarjetas de crédito del banco
- Cómo pagar: QR desde la app BNA+ mediante MODO
- Tope: $12.000 por semana y por cliente
- Vigencia: del 1 de marzo al 31 de mayo de 2026
El beneficio aplica tanto para compras presenciales como online, lo que amplía las posibilidades para los usuarios.
Cuenta DNI: descuento clave en carnicerías y ferias
La billetera digital del Banco Provincia mantiene uno de los programas de descuentos más activos.
En carnicerías y comercios de barrio ofrece:
- 20% de descuento de lunes a viernes
- Tope: $5.000 por semana por persona
Además, en ferias y mercados bonaerenses el ahorro puede llegar a:
- 40% de descuento todos los días
- Tope: $6.000 semanales
Para acceder al beneficio hay que pagar con QR o Clave DNI usando dinero en cuenta.
Buepp del Banco Ciudad: de cuánto es el ahorro en ferias y carnicerías
La billetera del Banco Ciudad también ofrece descuentos para compras de alimentos en comercios de cercanía.
- 30% de descuento en Ferias de la Ciudad
- Días: lunes, martes, jueves y sábados
- Tope: $20.000 mensuales
Además, el mismo porcentaje se aplica en carnicerías adheridas al programa Comercios Vecinos, con un tope de $15.000 mensuales para ese rubro.
Banco Columbia: reintegro del 15% los miércoles
Los clientes del Banco Columbia también tienen un beneficio específico para comprar carne.
- Descuento: 15%
- Día: miércoles
- Pago: tarjeta de débito Columbia a través de MODO
- Tope: $8.000 mensuales
La promoción está vigente hasta el 31 de marzo de 2026, por lo que quedan pocos miércoles para aprovecharla.
Naranja X: descuentos y cuotas sin interés
La propuesta de Naranja X combina promociones con financiación.
- Descuentos: entre 10% y 30% en carnicerías seleccionadas
- Financiación: cuotas sin interés con Plan Z en comercios adheridos
- Los porcentajes y locales participantes se pueden consultar en la sección de promociones de la app.
Cómo aprovechar mejor los descuentos en carnicerías
Las promociones vigentes en marzo ofrecen rebajas de entre 15% y 40%, con topes que van aproximadamente de $8.000 a $25.000 mensuales según el banco o billetera.
Para maximizar el ahorro, conviene:
- revisar qué día aplica cada descuento
- pagar con el medio de pago requerido
- controlar los topes de reintegro
Planificar las compras según estas promociones puede ayudar a reducir el gasto en carne, uno de los rubros que más impacta en el presupuesto familiar.