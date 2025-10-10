Plazo fijo en alza: banco por banco, cómo quedaron las tasas tras el aumento

Este 10 de octubre, diferentes entidades financieras aumentaron sus tasas de interés para plazo fijo.

El plazo fijo es una de las opciones de ahorro más elegidas por los argentinos. Foto: Shutterstock

La segunda semana de octubre cierra con las tasas de plazo fijo en alza. Después de varias semanas de caída, tanto los bancos con mayor volumen de depósitos como las entidades financieras más pequeñas comenzaron a mejorar sus rendimientos, llegando a ofrecer hasta 49% de TNA.

Entre los bancos que más se destacan se encuentran el Banco Nación, que aumentó su tasa de interés del 35% al 39%; el Banco Galicia, que la subió del 35,25% al 43%; el BBVA, que pasó del 35,5% al 39%; y el ICBC, que la elevó del 35,15% al 41,45%.

Por otro lado, las entidades financieras más pequeñas son las que ofrecen los rendimientos más altos del mercado. Entre ellas se destacan el Banco VOII, con una tasa del 49%, Reba y Bica con 48%, y el Banco CMF, que paga 47% a 30 días. Estas opciones suelen estar disponibles tanto para clientes como para no clientes, y se gestionan de forma 100% online.

Plazo fijo: cuánto se gana con $1.000.000 a 30 días tras la suba La elección del banco o entidad donde invertir los ahorros puede ser clave para obtener un mejor rendimiento. En el caso de depositar $1.000.000 en el Banco VOII (49%), al finalizar los 30 días se obtendrá un total de $1.040.274. En otras entidades como el Banco del Sol, Mariva o Crédito Regional (con tasas del 44%), la ganancia se reduce a $1.036.164.