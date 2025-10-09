Cambia el plazo fijo: cuánto rinde invertir $3.000.000 a 30 días en los diferentes bancos

Con los últimos ajustes de tasas de interés, un plazo fijo a 30 días puede generar diferentes rendimientos según la entidad bancaria.

Las tasas de interés para plazos fijos a 30 días varían según el banco y la modalidad elegida. Foto: Archivo

Con el reciente retroceso de tasas en el sistema financiero, muchos ahorristas buscan calcular cuánto puede rendir su dinero en un plazo fijo a corto plazo. Para un capital de $3.000.000 invertido por 30 días, los resultados pueden variar notablemente según el banco y la modalidad elegida.

Entre los diez bancos con mayor volumen de depósitos, las tasas de interés actuales para clientes oscilan entre 31 % y 39 %, destacándose entidades como Banco Macro y Banco Credicoop por ofrecer los rendimientos más altos.

Las tasas de plazo fijo se encuentran parejas a la inflación de octubre que se anunciará hoy. Foto: Shutterstock Es clave considerar la solidez del banco y las condiciones del plazo fijo antes de invertir. Foto: Shutterstock Por ejemplo, un inversor que coloque $3.000.000 a 30 días podría obtener aproximadamente $76.438,36 en Banco Ciudad (31 %) o $96.164,38 en Banco Credicoop (39 %), mostrando cómo la elección del banco impacta directamente en el rendimiento final.

Otros bancos que informan tasa de plazo fijo online para no clientes Entre los bancos que ofrecen tasas también a no clientes, algunas entidades reportan rendimientos más altos:

Banco VOII: 46 %

Banco CMF: 45 %

Banco REBA: 44 %

Banco Mariva: 43 % Esto significa que, dependiendo del banco, un plazo fijo de $3.000.000 durante 30 días podría generar entre $106.027,40 y $113.424,66, correspondientes a tasas del 43 % y 46 %, respectivamente.