Cambia el plazo fijo: cuánto rinde invertir $1.500.000 a 30, 60 o 90 días en el Banco Nación

El plazo fijo tradicional del Banco Nación ofrece una tasa del 37,5% en octubre: cuánto rinde invertir $1.500.000 a 30, 60 o 90 días.

Entre las opciones de inversión para el pequeño ahorrista, el plazo fijo se mantiene como una de las alternativas más simples y accesibles para resguardar el valor de los pesos frente a la inflación. El Banco Nación es una de las entidades más elegidas por su confianza institucional y tasa de interés competitiva, especialmente en contextos de incertidumbre económica.

Plazo fijo: ¿cuánto rinde invertir $1.500.000? En octubre 2024, la tasa nominal anual (TNA) del Banco Nación se ubica en 37,5%, con leves cambios respecto al mes anterior. Según el simulador oficial, estos son los rendimientos aproximados:

A 30 días: $46.232,88 de interés. Total al vencimiento: $1.546.232,88

A 60 días: $90.000,00 de interés. Total al vencimiento: $1.590.000,00

A 90 días: $135.000,00 de interés. Total al vencimiento: $1.635.000,00

Estos valores corresponden a colocaciones tradicionales, sin renovación automática ni ajuste por inflación. El dinero queda inmovilizado durante el plazo elegido y se recupera al vencimiento con los intereses generados.

