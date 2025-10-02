Plazo fijo: las nuevas tasas que ofrecen los bancos este 2 de octubre

Luego de la baja en las tasas de interés para plazo fijo , algunas entidades decidieron este 2 de octubre subir sus rendimientos. El Banco Nación, por ejemplo, aumentó más de un punto su tasa, pasando de 36% a 37,5%. Otros bancos también siguieron este camino.

Entre ellos se destacan:

Banco VOII, Crédito Regional y REBA, que subieron de 42% a 43%

Banco Mariva, que pasó de 41% a 41,5%

Banco Hipotecario, que subió de 36% a 39% para no clientes

El Banco Nación subió su tasa de interés de 36% a 37,5% en menos de 24 horas.

La diferencia entre grandes bancos y entidades digitales se mantiene. Mientras que los bancos tradicionales ofrecen tasas por debajo del 38%, las fintech y bancos regionales llegan hasta 43% de TNA, incluso para quienes no son clientes.

Qué ofrecen hoy los bancos tradicionales

Entre los bancos más elegidos por los argentinos, las tasas se mantienen estables, con pocas variaciones respecto a días anteriores:

Banco Nación: 37,5%

Banco Santander: 35%

Banco Galicia: 35,25%

Banco Provincia de Buenos Aires: 34%

BBVA Argentina: 35,5%

Banco Macro: 36,5%

Banco Credicoop: 37%

ICBC: 35,15%

Banco Ciudad: 31%

Las mejores tasas online para no clientes

Algunas entidades permiten constituir plazos fijos 100% online, incluso sin ser cliente. Estas son las que ofrecen las tasas más altas hoy:

Banco BICA: 41%

Banco CMF: 42%

Banco Comafi: 37%

Banco de Corrientes: 39%

Banco de Formosa: 30%

Banco de Córdoba: 43%

Banco del Chubut: 38%

Banco del Sol: 38%

Banco Dino: 38%

Banco Hipotecario: 39%

Banco Julio: 37%

Banco Mariva: 41,5%

Banco Masventas: 30%

Banco Meridian: 42,5%

Banco Tierra del Fuego: 39%

Banco VOII: 43%

BIBANK: 40%

Crédito Regional: 43%

REBA: 43%

Fintech como REBA y VOII ya ofrecen hasta 43% de TNA para no clientes.

Cómo calcular el rendimiento mensual

Para estimar cuánto rinde un plazo fijo, se puede dividir la TNA entre 12. Por ejemplo, una tasa del 43% equivale a un rendimiento mensual aproximado del 3,58%. Esto significa que un depósito de $100.000 generaría cerca de $3.580 en 30 días.