Plazo fijo: las nuevas tasas que ofrecen los bancos este 2 de octubre
Plazo fijo y tasas de interés: qué ofrecen hoy los bancos tradicionales y digitales tras los últimos cambios del 2 de octubre.
Luego de la baja en las tasas de interés para plazo fijo, algunas entidades decidieron este 2 de octubre subir sus rendimientos. El Banco Nación, por ejemplo, aumentó más de un punto su tasa, pasando de 36% a 37,5%. Otros bancos también siguieron este camino.
Entre ellos se destacan:
Banco Hipotecario, que subió de 36% a 39% para no clientes
Banco Mariva, que pasó de 41% a 41,5%
Banco VOII, Crédito Regional y REBA, que subieron de 42% a 43%
La brecha entre bancos tradicionales y digitales
La diferencia entre grandes bancos y entidades digitales se mantiene. Mientras que los bancos tradicionales ofrecen tasas por debajo del 38%, las fintech y bancos regionales llegan hasta 43% de TNA, incluso para quienes no son clientes.
Qué ofrecen hoy los bancos tradicionales
Entre los bancos más elegidos por los argentinos, las tasas se mantienen estables, con pocas variaciones respecto a días anteriores:
-
Banco Nación: 37,5%
Banco Santander: 35%
Banco Galicia: 35,25%
Banco Provincia de Buenos Aires: 34%
BBVA Argentina: 35,5%
Banco Macro: 36,5%
Banco Credicoop: 37%
ICBC: 35,15%
Banco Ciudad: 31%
Las mejores tasas online para no clientes
Algunas entidades permiten constituir plazos fijos 100% online, incluso sin ser cliente. Estas son las que ofrecen las tasas más altas hoy:
-
Banco BICA: 41%
Banco CMF: 42%
Banco Comafi: 37%
Banco de Corrientes: 39%
Banco de Formosa: 30%
Banco de Córdoba: 43%
Banco del Chubut: 38%
Banco del Sol: 38%
Banco Dino: 38%
Banco Hipotecario: 39%
Banco Julio: 37%
Banco Mariva: 41,5%
Banco Masventas: 30%
Banco Meridian: 42,5%
Banco Tierra del Fuego: 39%
Banco VOII: 43%
BIBANK: 40%
Crédito Regional: 43%
REBA: 43%
Cómo calcular el rendimiento mensual
Para estimar cuánto rinde un plazo fijo, se puede dividir la TNA entre 12. Por ejemplo, una tasa del 43% equivale a un rendimiento mensual aproximado del 3,58%. Esto significa que un depósito de $100.000 generaría cerca de $3.580 en 30 días.