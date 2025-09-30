Plazo fijo: banco por banco, las tasas actualizadas al 30 de septiembre

En las últimas semanas, varios bancos aumentaron las tasas de interés para plazo fijo a 30 días, especialmente para ahorristas minoristas. El impulso vino tras la suba de encajes dispuesta por el Banco Central, que obligó a las entidades a mejorar sus rendimientos para captar depósitos.

Algunas entidades llegaron a ofrecer tasas anuales cercanas al 50 %, muy por encima del promedio anterior, que rondaba entre el 27 % y el 29 %. Sin embargo, en los últimos días, esos rendimientos comenzaron a retroceder, y hoy se ubican en torno al 40 % , según datos relevados al 30 de septiembre.

Las tasas varían según el banco y si sos cliente o no: compará antes de invertir. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

El ahorro en pesos a través de plazos fijos creció un 8,4% en octubre Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Entre los bancos tradicionales, las tasas actuales son:

Entre los bancos digitales y provinciales, las tasas más altas son:

Banco VOII: 43 %

Banco Córdoba: 43 %

Crédito Regional: 43 %

Banco Meridian: 42,5 %

REBA: 42 %

Banco CMF: 42 %

Banco Mariva: 41,5 %

BIBANK: 40 %

Qué tener en cuenta antes de invertir

Desde la desregulación de las tasas mínimas dispuesta por el BCRA en 2024, cada banco define libremente el porcentaje que paga por los depósitos a plazo fijo. Por eso, es clave comparar antes de invertir, revisar si la tasa aplica para no clientes, y verificar si se puede contratar online.

También es importante considerar el plazo mínimo, la posibilidad de precancelación, y si el banco ofrece tasa escalonada o fija.