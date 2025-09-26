Gran baja de tasas: qué rinde hoy un plazo fijo de $2.000.000

En la última semana de septiembre, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tomó una decisión clave para el sistema financiero: redujo en 10 puntos porcentuales la tasa de interés de referencia, que pasó del 35% al 25%. Esta medida impacta directamente en el rendimiento de plazo fijo y en las decisiones de ahorro de miles de argentinos.

La tasa de referencia es el porcentaje que el BCRA establece como guía para el resto de las tasas del sistema financiero. Influye en cuánto pagan los bancos por depósitos a plazo fijo y en el costo del crédito. Cuando baja, los rendimientos para los ahorristas también disminuyen, y se busca incentivar el consumo y la inversión.

El BCRA bajó la tasa de referencia al 25% y los bancos ajustaron sus rendimientos. Foto: Shutterstock

Caen los plazos fijos y los depósitos remunerados de Fondos Comunes de Inversión ganan terreno. Foto: Shutterstock

Luego de esta decisión, los principales bancos ajustaron sus tasas de interés . Entre los más notables:

También se sumaron entidades más pequeñas como Hipotecario, Reba y Comafi, que recortaron al menos 5 puntos porcentuales. Sin embargo, algunos bancos como Meridian y Voii mantienen tasas más altas, en torno al 46,5%, aunque suelen tener condiciones específicas o montos mínimos elevados.

¿Cuánto gano hoy con $2.000.000 en plazo fijo?

Con una tasa promedio del 35% anual, el rendimiento mensual de un plazo fijo tradicional ronda el 2,91%. Esto significa que por un depósito de $2.000.000 a 30 días, se obtiene una ganancia aproximada de $58.200.

Si se elige una entidad con tasa más alta (por ejemplo, 46,5%), el rendimiento mensual sube a 3,87%, lo que representa $77.400 por mes. Sin embargo, estas opciones pueden tener restricciones o no estar disponibles para todos los clientes.

¿Conviene seguir invirtiendo en plazo fijo?

Con tasas en baja y una inflación aún elevada, el plazo fijo tradicional pierde atractivo como herramienta de ahorro. Muchos ahorristas evalúan alternativas como fondos comunes, dólar MEP o cuentas remuneradas. Aun así, para quienes buscan seguridad y liquidez, sigue siendo una opción válida a corto plazo.