AUH: cuándo se cobra en octubre según Anses
Anses confirmó los nuevos montos de la Asignación Universal por Hijo para octubre: cuánto se cobra y qué prestaciones también aumentan.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para octubre. Como cada mes, las fechas se organizan según la terminación del número de DNI del titular, y se acreditan directamente en la cuenta bancaria o por tarjeta de débito.
Los pagos comienzan el martes 7 de octubre y se extienden hasta el martes 21, de forma escalonada. Para saber cuándo se cobra, se puede consultar el cronograma oficial en anses.gob.ar o desde la app Mi Anses, ingresando con CUIL y clave de seguridad social. También se puede verificar el saldo desde la app del banco o cajero automático.
Qué otras prestaciones se pagan en octubre
Además de la AUH, en octubre también se abonan otras asignaciones como:
- Asignación por Embarazo
- Asignación por Prenatal y Maternidad
- Asignación por Hijo con Discapacidad
- Complemento Leche del Plan 1000 Días
Anses: el nuevo aumento de octubre para AUH
Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y demás prestaciones recibirán un aumento del 1,9 % en octubre de 2025, en línea con la inflación registrada en agosto. Con esta actualización, el monto bruto de la AUH ascenderá a $117.252, aunque el valor neto de bolsillo será de $93.801, debido al descuento del 20 % que se retiene y se cobra posteriormente. En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el monto total será de $381.791, lo que representa un refuerzo clave para muchas familias.
Además de las asignaciones por hijo, el aumento también alcanza a otras prestaciones universales gestionadas por Anses. Entre ellas se destacan: la Asignación por Embarazo para Protección Social, que sube a $117.252; la Ayuda Escolar Anual, que queda en $42.039; la Asignación por Nacimiento, que asciende a $68.341; la Asignación por Adopción, que se eleva a $408.616; y el Complemento por Cuidado de la Salud, que parte desde $117.252, según cada caso.