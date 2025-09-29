AUH: cuándo se cobra en octubre según Anses

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) confirmó el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para octubre. Como cada mes, las fechas se organizan según la terminación del número de DNI del titular, y se acreditan directamente en la cuenta bancaria o por tarjeta de débito.

Los pagos comienzan el martes 7 de octubre y se extienden hasta el martes 21, de forma escalonada. Para saber cuándo se cobra, se puede consultar el cronograma oficial en anses.gob.ar o desde la app Mi Anses, ingresando con CUIL y clave de seguridad social. También se puede verificar el saldo desde la app del banco o cajero automático.

La AUH por Hijo con Discapacidad será de $381.791: el monto más alto entre las asignaciones. Foto: Télam

Anses: el nuevo aumento de octubre para AUH

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y demás prestaciones recibirán un aumento del 1,9 % en octubre de 2025, en línea con la inflación registrada en agosto. Con esta actualización, el monto bruto de la AUH ascenderá a $117.252, aunque el valor neto de bolsillo será de $93.801, debido al descuento del 20 % que se retiene y se cobra posteriormente. En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el monto total será de $381.791, lo que representa un refuerzo clave para muchas familias.

AUH tendrá un aumento del 3,7% en mayo. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ La AUH sube a $117.252, pero el monto de bolsillo será de $93.801 tras el descuento. Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

Además de las asignaciones por hijo, el aumento también alcanza a otras prestaciones universales gestionadas por Anses. Entre ellas se destacan: la Asignación por Embarazo para Protección Social, que sube a $117.252; la Ayuda Escolar Anual, que queda en $42.039; la Asignación por Nacimiento, que asciende a $68.341; la Asignación por Adopción, que se eleva a $408.616; y el Complemento por Cuidado de la Salud, que parte desde $117.252, según cada caso.