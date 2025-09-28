Calendario de pagos Anses: quiénes son los primeros en cobrar en octubre
Anses inicia el calendario de pagos de octubre: jubilados que cobran el haber mínimo son los primeros en recibir el aumento y el bono.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) finalizó el calendario de pagos de septiembre y se prepara para dar inicio al de octubre 2025. El nuevo cronograma incluye el pago a jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones sociales y otras prestaciones.
Aumento de haberes en octubre
Durante septiembre, los beneficiarios de Anses recibieron un incremento del 1,9%, en línea con la inflación registrada en junio por el Indec. Este ajuste responde a la Ley de Movilidad Jubilatoria, que establece actualizaciones mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.
En octubre, el aumento será del 1,88%, correspondiente a la inflación de agosto. Esto eleva la jubilación mínima a $326.298,38. Además, quienes perciban esta jubilación o pensión mínima recibirán un bono extraordinario de $70.000, el octavo consecutivo, destinado a reforzar ingresos en un contexto de inflación sostenida.
El mismo ajuste se aplicará a otras prestaciones. La Prestación Básica Universal (PBU) quedará en $149.266,62, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $261.038,70. Las madres de siete hijos o más que cobran la Pensión No Contributiva (PNC) accederán también a la Tarjeta Alimentar, con montos de hasta $108.000, según la cantidad de hijos.
Quiénes cobran primero en octubre: calendario de pagos
Anses establece que los primeros en cobrar serán los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, según la terminación de su DNI:
- DNI terminados en 0: martes 8 de octubre
- DNI terminados en 1: miércoles 9 de octubre
- DNI terminados en 2: jueves 10 de octubre
- DNI terminados en 3: lunes 14 de octubre
- DNI terminados en 4: martes 15 de octubre
- DNI terminados en 5: miércoles 16 de octubre
- DNI terminados en 6: jueves 17 de octubre
- DNI terminados en 7: viernes 18 de octubre
- DNI terminados en 8: lunes 21 de octubre
- DNI terminados en 9: martes 22 de octubre
También comenzarán a cobrar quienes perciben Pensiones No Contributivas (PNC):
- DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 14 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de octubre