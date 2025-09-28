Calendario de pagos Anses: quiénes son los primeros en cobrar en octubre

Anses inicia el calendario de pagos de octubre: jubilados que cobran el haber mínimo son los primeros en recibir el aumento y el bono.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) finalizó el calendario de pagos de septiembre y se prepara para dar inicio al de octubre 2025. El nuevo cronograma incluye el pago a jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones sociales y otras prestaciones.

Aumento de haberes en octubre Durante septiembre, los beneficiarios de Anses recibieron un incremento del 1,9%, en línea con la inflación registrada en junio por el Indec. Este ajuste responde a la Ley de Movilidad Jubilatoria, que establece actualizaciones mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

En octubre, el aumento será del 1,88%, correspondiente a la inflación de agosto. Esto eleva la jubilación mínima a $326.298,38. Además, quienes perciban esta jubilación o pensión mínima recibirán un bono extraordinario de $70.000, el octavo consecutivo, destinado a reforzar ingresos en un contexto de inflación sostenida.

anses locales jubilados (3).JPG El haber mínimo para jubilados de Anses sube a $326.298,38 y se suma el octavo bono consecutivo para reforzar ingresos. ALF PONCE MERCADO / MDZ

El mismo ajuste se aplicará a otras prestaciones. La Prestación Básica Universal (PBU) quedará en $149.266,62, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $261.038,70. Las madres de siete hijos o más que cobran la Pensión No Contributiva (PNC) accederán también a la Tarjeta Alimentar, con montos de hasta $108.000, según la cantidad de hijos.