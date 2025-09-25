Anses: nuevos haberes mínimos, máximos y asignaciones familiares desde octubre

Anses fijó los montos de haberes y asignaciones familiares desde octubre. El haber mínimo será de $326.298,38 y el máximo de $2.195.679,22.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó los nuevos valores de haberes previsionales y asignaciones familiares que regirán a partir de octubre. La medida se desprende de lo establecido en las leyes de movilidad jubilatoria y decretos vigentes, que determinan ajustes mensuales según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec.

Anses anunció los nuevos haberes aviso_331935

De acuerdo a la resolución publicada, el haber mínimo garantizado será de $326.298,38, mientras que el haber máximo alcanzará los $2.195.679,22. A su vez, la Prestación Básica Universal (PBU) se fijó en $149.266,62 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $261.038,70, también desde octubre.

La normativa estableció además las bases imponibles mínima y máxima en $109.897,23 y $3.571.608,54, respectivamente, para el período devengado de octubre de 2025. Estos valores resultan clave para calcular los aportes y contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En paralelo, la Anses resolvió un incremento del 1,88% para los límites, rangos de ingresos y montos de las asignaciones familiares contempladas en la Ley 24.714. Esto impactará en trabajadores registrados, beneficiarios de AUH, PUAM y otros regímenes incluidos en el sistema.