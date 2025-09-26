Anses: un trámite clave habilita una ayuda económica a las madres

Anses activó un beneficio extraordinario que alcanzará a miles de mujeres en todo el país, mediante un trámite específico que deben llevar adelante para acceder al monto asignado. Se trata de una nueva ayuda económica para las madres que lideran a sus familias y se encargan de la educación de sus hijos a diario.

Con esta información, Anses ratificó su posición para seguir reforzando la economía de miles de familias en medio de un momento económico incierto en el que muchas de estas mujeres no logran llegar a fin de mes para alimentar a sus hijos.

El refuerzo económico es de $188.000 según indicaron desde el organismo nacional que depende del Gobierno.

El refuerzo está dirigido a madres que cumplen ciertos criterios establecidos por el organismo previsional. Para obtenerlo, deberán completar un trámite en la plataforma correspondiente de Anses, siguiendo los pasos indicados por el organismo.

Aunque el beneficio varía según la situación familiar de cada solicitante, se publicó que el proceso debe realizarse ingresando los datos personales, el CUIL, y completando formularios digitales disponibles desde el sistema oficial.

Anses Según informó la Anses, desde octubre regirá una suba del 1,88% en los haberes previsionales y en las asignaciones familiares. Shutterstock

Paso a paso del trámite:

Ingresar al portal de ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Buscar la sección correspondiente al refuerzo para madres , donde se habilita el formulario digital para postulación.

Completar los datos exigidos , que pueden incluir información personal, número de hijos y situación familiar.

Presentar o validar la solicitud dentro de los plazos que fija el organismo.

Verificar el estado del trámite a través del portal o la app oficial, para confirmar si fue aprobado y cuándo se acreditará el monto.

Anses estableció un período límite para realizar la gestión; quienes no completen el trámite dentro de ese lapso quedarán excluidas del beneficio. Además, el monto será depositado una vez que se apruebe la solicitud, y estará sujeto a las condiciones que determine el organismo (como cumplimiento de requisitos, verificación de datos, compatibilidad con otras prestaciones, etc.).

El beneficio apunta a aliviar la carga financiera de madres que enfrentan condiciones vulnerables, reforzando el ingreso familiar. Al activar este tipo de medidas, el Estado busca llegar con apoyos puntuales a sectores con mayores necesidades.