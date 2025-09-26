Calendario de pagos de Anses: hoy se termina una ayuda clave

La Anses completa hoy el calendario de septiembre. Conocé quiénes son los últimos en cobrar.

La Anses paga hoy a jubilados que superan el haber mínimo con DNI terminados en 8 y 9.

La Anses finaliza este viernes 26 de septiembre el pago de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, según el calendario de pagos que rige durante todo el mes. En esta jornada cobran los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9, completando así el esquema de acreditaciones para este grupo.

Si bien los principales pagos se terminan de abonar hoy con los jubilados, la Anses continúa abonando otras prestaciones, como las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se extienden del 8 de septiembre al 10 de octubre para todas las terminaciones de DNI, y las Asignaciones de Pago Único por nacimiento, adopción y matrimonio, que también se acreditan en ese período sin distinción de documento.

pesos argentinos billetes 3.jpg Siguen acreditándose en Anses las Asignaciones Familiares de PNC y las de Pago Único hasta el 10 de octubre. Walter Moreno / MDZ. Foto realizada con Moto G24

Este mes los haberes llegaron con un aumento del 1,9%. La jubilación mínima se fijó en $320.277,18, aunque con el bono extraordinario de $70.000 los jubilados perciben un total de $390.277,18. En tanto, la jubilación máxima asciende a $2.155.162,17.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $256.221,74, que con el bono llega a $326.221,74, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) alcanzan los $224.194,02, o $294.194,02 con el adicional.