Banco Nación: cómo acceder a créditos de hasta $10 millones para jubilados de Anses

Lanzaron créditos de hasta diez millones de pesos para los jubilados y pensionados argentinos que estén gestionados por Anses y el Banco Nación.

Préstamos del Banco Nación para jubilados.

Shutterstock

El Banco Nación puso en marcha una nueva línea de préstamos destinada a jubilados y pensionados que cobran sus prestaciones a través de Anses. Los montos disponibles alcanzan los $10.000.000, con plazos de devolución de hasta 72 meses como máximo.

La iniciativa, denominada “Préstamos Nación Previsional”, está abierta tanto para quienes perciben sus haberes en el Banco Nación como para quienes utilizan otras entidades bancarias. Las cuotas se descuentan automáticamente del haber previsional o de la cuenta bancaria habilitada por el beneficiario.

Cuáles son los montos y condiciones del Banco Nación

  • Los préstamos van desde $100.000 hasta $10.000.000, dependiendo del perfil de cada solicitante.

  • Las cuotas mensuales no pueden superar el 35 % del ingreso previsional.

  • Los plazos máximos de pago son de hasta 72 meses.

Para solicitar este crédito, se requiere:

jubilados promociones
Jubilados pueden solicitar el préstamo online del Banco Nación.

El trámite puede realizarse de dos maneras: de forma presencial, en sucursales del Banco Nación y de forma digital mediante los canales electrónicos de la misma entidad bancaria.

Durante la gestión, el solicitante elige el monto, define el plazo y autoriza que los pagos se descuenten automáticamente mes a mes.

Además del acceso a esta línea de financiamiento, los jubilados recibirán un aumento del 1,87 % por movilidad previsional y un bono diferencial para quienes cobran el haber mínimo. En conjunto, la jubilación mínima ascenderá a $396.266, mientras que la máxima alcanzará $2.195.463.

