Los jugosos descuentos del Banco Nación para viajes por Argentina

Banco Nación anunció una atractiva promoción para quienes planean viajar en los próximos meses. La propuesta incluye un 25 % de rebaja y la posibilidad de abonar en hasta 12 cuotas fijas sin recargo en pasajes, alojamientos y alquiler de vehículos.

La campaña forma parte del programa “Turismo BNA”, que busca impulsar el movimiento turístico interno y apoyar a las familias que deseen recorrer el país. Los usuarios que paguen con tarjetas de crédito del banco o a través de la aplicación BNA+ podrán acceder de manera directa al beneficio, sin costos ocultos ni interés.

El plan contempla reservas de hoteles, hosterías, cabañas, así como tickets aéreos de cabotaje . Además, quienes requieran transporte terrestre o rentar un auto también podrán aprovechar las cuotas promocionales.

En concreto, se pueden contratar vuelos de Aerolíneas Argentinas en 6 cuotas sin interés y también en Despegar. En todos se debe abonar con tarjetas VISA o Mastercard vinculadas al Banco Nación.

La oferta se mantendrá vigente hasta fin de mes, por lo que se recomienda a los interesados organizar con tiempo sus escapadas y verificar disponibilidad. Es importante revisar las condiciones y los comercios adheridos para asegurarse de obtener el descuento y la financiación especial.

La fecha final de la promoción es el día 30/9 y es por eso que llaman a todos los clientes o interesados a aprovechar los últimos siete días para poder sacar vuelos más baratos y dejar ya contratada la estadía en cualquier destino.

Con esta iniciativa, la entidad financiera apunta a dinamizar el consumo, fomentar el turismo local y ofrecer facilidades de pago en un contexto económico desafiante. Para quienes disfrutan de viajar, se trata de una oportunidad de planificar vacaciones o escapadas de fin de semana con importantes ahorros y sin comprometer el presupuesto familiar.