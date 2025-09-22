Los jugosos descuentos del Banco Nación para viajes por Argentina
El Banco Nación ofrece grandes descuentos a sus clientes más fieles para viajar por el país en septiembre. Cómo acceder a la promoción.
Banco Nación anunció una atractiva promoción para quienes planean viajar en los próximos meses. La propuesta incluye un 25 % de rebaja y la posibilidad de abonar en hasta 12 cuotas fijas sin recargo en pasajes, alojamientos y alquiler de vehículos.
La campaña forma parte del programa “Turismo BNA”, que busca impulsar el movimiento turístico interno y apoyar a las familias que deseen recorrer el país. Los usuarios que paguen con tarjetas de crédito del banco o a través de la aplicación BNA+ podrán acceder de manera directa al beneficio, sin costos ocultos ni interés.
Te Podría Interesar
En qué consiste el plan del Banco Nación
El plan contempla reservas de hoteles, hosterías, cabañas, así como tickets aéreos de cabotaje. Además, quienes requieran transporte terrestre o rentar un auto también podrán aprovechar las cuotas promocionales.
En concreto, se pueden contratar vuelos de Aerolíneas Argentinas en 6 cuotas sin interés y también en Despegar. En todos se debe abonar con tarjetas VISA o Mastercard vinculadas al Banco Nación.
La oferta se mantendrá vigente hasta fin de mes, por lo que se recomienda a los interesados organizar con tiempo sus escapadas y verificar disponibilidad. Es importante revisar las condiciones y los comercios adheridos para asegurarse de obtener el descuento y la financiación especial.
La fecha final de la promoción es el día 30/9 y es por eso que llaman a todos los clientes o interesados a aprovechar los últimos siete días para poder sacar vuelos más baratos y dejar ya contratada la estadía en cualquier destino.
Con esta iniciativa, la entidad financiera apunta a dinamizar el consumo, fomentar el turismo local y ofrecer facilidades de pago en un contexto económico desafiante. Para quienes disfrutan de viajar, se trata de una oportunidad de planificar vacaciones o escapadas de fin de semana con importantes ahorros y sin comprometer el presupuesto familiar.