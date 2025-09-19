Banco Nación extiende por unos días la promoción más esperada por todos

Banco Nación decidió estirar una promoción que se volvió hábito de fin de semana. El beneficio devuelve el 25% de lo gastado en Carnicerías Res , un alivio simple de activar si ya usás la app MODO o su integración en las aplicaciones de tu banco.

No hay trucos raros ni vueltas: se trata de una compra presencial, en caja, escaneando un QR que habilita el pago con tarjeta. El período confirmado va del 5 de septiembre al 3 de octubre de 2025, inclusive. Lo importante es tener presente que el reintegro no se ve en el momento. Llega más tarde, acreditado en la cuenta bancaria que elegiste al pagar.

El esquema funciona los días viernes y aplica en los locales adheridos de Carnicerías Res. La operación debe ser presencial. No cuentan las compras online ni los pagos por transferencia. Sí califican las tarjetas de crédito, débito y prepagas emitidas en Argentina por las entidades que están dentro del acuerdo. El proceso es directo: en el mostrador, el comercio genera el QR de MODO para cobrar con tarjeta; vos lo escaneás, elegís la tarjeta, aprobás y listo.

La vigencia va desde el 5/9/2025 hasta el 3/10/2025. Si pensás organizar tus compras, conviene marcar esos viernes en el calendario para no perderte el beneficio.

Requisitos que no podés saltear

Hay condiciones que hacen la diferencia. La cuenta del banco con la que pagás debe estar asociada a MODO y esa vinculación tiene que quedar activa dentro de los 15 días posteriores a que termine la promoción. Además, si tenés deuda o mora con la entidad emisora, podrías quedar fuera. El tope de devolución es de $5.000 por banco, por mes. Esto significa que, si pagás con tarjetas de dos bancos distintos, cada uno tiene su propio cupo mensual.

Otro punto a favor: el reintegro del 25% puede acumularse con otros descuentos vigentes, siempre que cada promoción lo permita. Un detalle útil: mantené actualizada la app y verificá que tengas conexión al momento de pagar. Si por algún motivo el QR no habilita tarjetas, pedí reintentar la operación o consultá por otra caja.

Quién responde y qué pasa si hay cambios

La promoción la organiza Play Digital S.A., la empresa detrás de MODO. Sus términos y condiciones se aplican junto con las reglas de esta campaña. Como en toda acción de este tipo, puede haber ajustes operativos, suspensiones o modificaciones si se dan situaciones de fuerza mayor. Los impuestos y gastos derivados del beneficio corren por cuenta del cliente. La empresa también puede limitar o bloquear a quienes intenten forzar el sistema con maniobras irregulares.

Si aparece un problema con el producto, un envío o una cancelación, el reclamo se gestiona con el comercio. MODO se ocupa de la bonificación cuando la compra cumple cada requisito. En síntesis, es una oportunidad concreta para bajar el gasto del mes. Requiere un par de cuidados sencillos: ir un viernes, pagar con tarjeta vía MODO en un local adherido, respetar el tope y esperar la acreditación dentro del plazo informado. Con eso, el 25% vuelve a tu cuenta y el ahorro se vuelve costumbre.