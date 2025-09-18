Banco Nación: últimos jueves para aprovechar una jugosa promoción los jueves en Carrefour online

Carrefour activa un incentivo de ahorro para compras realizadas únicamente por su sitio web. Rige en todo el país, se aplica los jueves y finaliza a las 24 del 30 de septiembre de 2025. El beneficio consiste en un descuento del 15% pagando con tarjetas Mastercard del Banco Nación .

Es una propuesta pensada para operaciones en pesos, con una sola exhibición, y disponible para tarjetas Mastercard emitidas en Argentina en sus variantes de crédito, débito y prepago. No se traslada a tiendas físicas de la cadena ni a otros formatos comerciales del grupo. Si tu idea era ir al hipermercado o al Market del barrio, esta acción no corre allí.

El ahorro vive exclusivamente en el canal online de Carrefour. No intervienen los hipermercados, Carrefour Market, Carrefour Express ni Maxi Carrefour. Este recorte de alcance evita confusiones en caja y ordena la operación: todo sucede en la web y en un único pago. Tampoco califica si intentás fraccionar la compra en cuotas.

La promoción no se combina con otras campañas vigentes. Es, en síntesis, un beneficio directo, puntual y cerrado a un entorno digital específico. Si compras por fuera de esa ruta, no verás el 15% reflejado.

Para acceder al descuento tenés que usar tarjetas Mastercard emitidas en Argentina. Valen crédito, débito y prepago, siempre que el pago sea en una sola vez. Quedan excluidas las tarjetas corporativas y las recargables bajo condiciones del emisor, y no ingresan las Mastercard Maestro. Tampoco se aceptan billeteras o pasarelas como Mercado Pago, Todo Pago, Ualá, PayPal y similares.

Supermercado banco nación

Es importante repetirlo: la bonificación se activa al pagar directo con la tarjeta en el checkout de la web, no a través de intermediarios. Si elegís otra ruta, el sistema no detectará la condición y perderás el beneficio.

Productos alcanzados y rubros que no participan en la promo del Banco Nación

No toda la canasta entra en la promoción. Están excluidos los vinos y espumantes de bodegas específicas, entre ellas Chandon, Catena Zapata, Rutini, Trumpeter, La Rural, Terraza de los Andes, Leoncio Arizu, Bodega 33 Sur y Grupo Clos de los 7. Tampoco participan los productos incluidos en programas de precios regulados, las leches infantiles y maternizadas de etapa 1 y 2, ni categorías de alto valor como electrodomésticos y celulares.

También quedan fuera los cortes de carnicería —carne vacuna, pollo, cerdo y embutidos— y las conservadoras de cerveza. Si tu carrito mezcla artículos que sí aplican con otros que no, el 15% se prorratea solo sobre lo elegible. Una buena práctica es separar la compra en dos operaciones para no diluir el ahorro.

Consejos prácticos para no fallar en el intento

Planificá los pedidos para los días jueves y verificá la fecha límite de la acción. Revisa antes de pagar que el medio elegido sea una Mastercard habilitada y que figure un solo pago. Evitá las cuotas y cualquier pasarela de terceros: la operación debe cursarse directamente en la web del retailer. Si tenés más de una tarjeta, elegí la que no tenga restricciones del emisor para compras online. Y ante cualquier duda, consulta las condiciones vigentes y las preguntas frecuentes del sitio.

Un porcentaje en el acto es valioso en contextos de precios dinámicos. Si seguís esos pasos, el 15% aparece sin sorpresas. Y si buscás combinarlo con otras ofertas, recordá que esta acción no se acumula. Mejor calcular el rendimiento por operación y priorizar el día de mayor impacto. Con pequeñas decisiones, el ahorro se nota en el resumen y también en la alacena.