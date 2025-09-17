Mercado caliente: a cuánto se podrá conseguir este miércoles el dólar oficial

Luego de traspasar el techo de la banda cambiaria, el dólar oficial se clavó en los 1.480 pesos. A cuánto cotizarán el resto.

El dólar oficial abrirá este miércoles en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre del lunes.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicará entre los $1.480 y $1.482 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.

El dólar blue se podrá conseguir en la apertura en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, con un incremento de 1% durante la última jornada.

El dólar mayorista, por su parte, se ubica en $1.469 con una suba de 0,1% en la jornada.