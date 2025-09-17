Banco Nación: hasta fin de mes carga combustible en YPF con un reintegro de hasta $15.000

YPF y el Banco Nación activaron una promoción de ahorro para cargar combustible durante todo el mes. La propuesta aplica en estaciones YPF de la Argentina. El descuento es del 15% y se acredita vía reintegro. La vigencia llega hasta el 30 de septiembre. El beneficio corre todos los días dentro de ese período.

La mecánica exige pagar con MODO dentro de BNA+. El reintegro tiene un tope mensual por persona. No es un cupón ni una rebaja en el surtidor. Se trata de una devolución posterior sobre la compra realizada.

El proceso es simple. En caja se escanea el código QR de MODO. Se elige dentro de BNA+ la tarjeta participante. Se confirma el importe. La transacción queda registrada en la app . El ahorro no impacta en ese momento. Llega como devolución en la cuenta asociada a BNA+. El banco informa que el reintegro se verá reflejado dentro de los 30 días posteriores a la compra.

Si se usa más de un medio de pago en la misma operación, el sistema reintegra hasta alcanzar el tope mensual. Es importante no confundir el flujo de “saldo en cuenta” con el de “tarjeta”. Solo este último califica.

El límite de devolución es de $15.000 por cliente cada mes calendario. El beneficio está disponible todos los días mientras dure la campaña. La promoción termina al cierre de septiembre. No hay acumulación por encima del tope. Cuando una persona alcanza el máximo, las siguientes compras ya no generan devolución ese mes. El crédito puede demorar hasta 30 días en aparecer.

La acreditación se realiza en la cuenta vinculada a BNA+. En operaciones con adicionales, cada uno debe contar con una cuenta monetaria del banco para recibir su propio reintegro. Las compras con saldos de cuenta no participan.

Consejos para aprovechar mejor

Conviene verificar antes de pagar que la tarjeta elegida sea Visa o Mastercard del Banco Nación. También chequear que BNA+ esté actualizado y que MODO funcione sin inconvenientes. En la caja, pedir el QR de MODO para evitar desvíos. Guardar el ticket y la confirmación de la app ayuda a seguir el reintegro. Revisar los movimientos en BNA+ permite controlar la devolución dentro del plazo informado.

Si se planean varias cargas, distribuirlas a lo largo del mes sirve para no superar el tope muy pronto. Recordatorio importante: la acción es solo para personas consumidoras y excluye productos corporativos. Ante cualquier duda, la vía oficial del banco y de YPF aclara términos y alcances.

Lo esencial en un vistazo

Ahorro del 15% todos los días hasta fin de mes. Devolución topeada en $15.000 por persona cada mes. Pago exclusivo mediante MODO dentro de la app BNA+. Tarjetas participantes: crédito Visa y Mastercard del Banco Nación, con elegibilidad detallada en la app. Sin validez para pagos realizados con saldo en cuenta. Adicionales con requisito de cuenta monetaria para recibir su devolución. Acreditación en hasta 30 días.

La acción corre en todo el país y se rige por las condiciones informadas por Banco Nación y YPF. Con estos puntos claros, la promoción permite un alivio medible al cargar combustible durante septiembre.