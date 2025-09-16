El dólar volvió a subir y sigue por encima del techo de la banda

Luego de una jornada de lunes frenético en el que el dólar subió considerablemente su cotización, el presidente dio una cadena nacional presentando el Presupuesto 2026 que trajo una aparente calma en los mercados. Si bien la moneda extranjera subió, no se recalentó tanto como en el primer día de la semana.

El dólar oficial cerró hoy en $1.430 para la compra y $1.480 para la venta en la cotización de Banco Nación , una suba de $5 respecto del cierre de ayer. De esta forma, el dólar sigue cotizando sobre el techo de la banda de flotación impuesto por el Gobierno.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.480 y $1.482 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.455 para la compra y $1.475 para la venta, con un incremento de 1% en la jornada.

El dólar mayorista, por su parte, se ubicaba en $1.469 con una suba de 0,1% en la jornada.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 0,9% hasta $1.478,18, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso de 1,3% hasta los $1.481,62.

Las reservas del Banco Central (BCRA) perforaron los US$40.000 millones y se ubicaron el lunes en US$39.848 millones, producto de los pagos al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$271 millones y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US$112 millones.