A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue tras el discurso de Milei
Hay muchas expectativas sobre lo que pueda pasar con el precio del dólar durante toda la jornada del martes.
El dólar oficial subió 10 pesos el lunes y este martes aumentó $5, pero luego los retrocedió. Actualmente cotiza a $1.475 para la venta y a $1.425 para la compra. El dólar blue si subió 30 pesos en el primer día de la semana y se consigue a un precio de $1.455. Hay muchas expectativas por lo que pueda pasar en los mercados este martes y a lo largo de la semana tras el discurso de Javier Milei en la presentación del Presupuesto 2026.
El dólar MEP ronda los $1.473 y el contado con liqui los $1.477.
Las claves del Presupuesto 2026 presentado por Javier Milei:
- 4,8 billones de pesos a las Universidades nacionales.
- Aumenta el gasto en jubilaciones un 5% y en salud un 17% ambas partidas por encima de la inflación.
- Educación aumenta un 8% por encima de la inflación.
- Discapacidad aumenta un 5% por encima de la inflación.