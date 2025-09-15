Cómo comprar tu auto con un crédito de 72 cuotas del Banco Nación en Mendoza

El Banco Nación presentó una propuesta innovadora destinada a impulsar la compra de autos, pick-ups y utilitarios. Se trata de “+Autos con BNA”, una línea de préstamos personales que puede solicitarse de manera completamente digital, incluso por personas que no son clientes de la entidad.

El financiamiento está disponible para unidades nuevas o usadas de hasta 10 años de antigüedad, ya sean de producción nacional o importadas. El monto máximo a otorgar es de $100 millones, con tasa fija del 38% en pesos, y la posibilidad de cancelar el crédito en hasta 72 meses. La operación es a sola firma, sin necesidad de prenda, lo que simplifica el trámite y reduce los tiempos de espera.

Cómo comprar tu auto con el Banco Nación desde Mendoza El trámite se realiza directamente en la concesionaria, sin papeleo ni necesidad de acudir a una sucursal. Solo se requiere presentar el DNI, y la aprobación es inmediata. En el sitio oficial del Banco Nación se puede consultar el listado de concesionarios adheridos y conocer en el momento el monto que se puede financiar.

Lo que aclararon desde el Banco Nación es que la concesionaria debe estar adherida al plan que tiene la entidad financiera nacional. En la provincia de Mendoza hay más de 50 locales que se han sumado a la iniciativa entre la zona metropolitana y el Sur de la provincia en departamentos como San Rafael. En la siguiente imagen se pueden consultar algunas de estas concesionarias y también se puede acceder al listado completo haciendo click acá.

Screenshot (8) Algunas de las concesionarias adheridas al plan del Banco Nación en Mendoza.