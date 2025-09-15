Cómo comprar tu auto con un crédito de 72 cuotas del Banco Nación en Mendoza
El Banco Nación lanzó su nueva línea de créditos y hay muchas concesionarias mendocinas adheridas al plan.
El Banco Nación presentó una propuesta innovadora destinada a impulsar la compra de autos, pick-ups y utilitarios. Se trata de “+Autos con BNA”, una línea de préstamos personales que puede solicitarse de manera completamente digital, incluso por personas que no son clientes de la entidad.
El financiamiento está disponible para unidades nuevas o usadas de hasta 10 años de antigüedad, ya sean de producción nacional o importadas. El monto máximo a otorgar es de $100 millones, con tasa fija del 38% en pesos, y la posibilidad de cancelar el crédito en hasta 72 meses. La operación es a sola firma, sin necesidad de prenda, lo que simplifica el trámite y reduce los tiempos de espera.
Cómo comprar tu auto con el Banco Nación desde Mendoza
El trámite se realiza directamente en la concesionaria, sin papeleo ni necesidad de acudir a una sucursal. Solo se requiere presentar el DNI, y la aprobación es inmediata. En el sitio oficial del Banco Nación se puede consultar el listado de concesionarios adheridos y conocer en el momento el monto que se puede financiar.
Lo que aclararon desde el Banco Nación es que la concesionaria debe estar adherida al plan que tiene la entidad financiera nacional. En la provincia de Mendoza hay más de 50 locales que se han sumado a la iniciativa entre la zona metropolitana y el Sur de la provincia en departamentos como San Rafael. En la siguiente imagen se pueden consultar algunas de estas concesionarias y también se puede acceder al listado completo haciendo click acá.
Por otro lado, las concesionarias que deseen sumarse a esta iniciativa deberán tener una cuenta corriente en el banco (bonificada por seis meses en caso de nuevos clientes), presentar el certificado de comerciante habitualista y firmar un acuerdo de adhesión en la sucursal elegida.
Además, el Banco Nación ofrece la posibilidad de contratar de manera digital un seguro de Nación Seguros para el vehículo, así como beneficios exclusivos para gastos asociados, como combustible, mantenimiento o cambio de neumáticos.
Para más información sobre esta línea de créditos y el listado de concesionarias participantes, se puede ingresar al portal oficial del banco.