Banco Nación: hoy vuelve la promoción más esperada por los jubilados

El Banco Nación reeditó uno de sus incentivos más valorados por personas jubiladas que acreditan haberes en la entidad. Se trata de un ahorro en compras en farmacias de la red adherida, operativo los días lunes, con devolución del 10% y posibilidad de financiar el ticket en hasta tres cuotas a tasa 0%.

La acción rige hasta el 30 de septiembre. El foco está puesto en aliviar gastos frecuentes y dar aire al bolsillo en productos esenciales.

El alcance es claro: solo participan quienes perciben la jubilación en una cuenta del BNA. El beneficio se activa exclusivamente los lunes y en comercios del rubro farmacia que figuren como adheridos a la promoción . La operación debe realizarse por MODO dentro de la app BNA+, condición necesaria para que el banco computa el descuento y procese la devolución posterior.

El esquema financiero combina descuento y financiamiento. Por un lado, el 10% de ahorro corre para consumos efectuados con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del BNA, y también con tarjeta de débito Mastercard del banco. En este último caso, la entidad precisa un dato técnico: el plástico debe iniciar con el BIN 551792. Por otro lado, el pago en cuotas permite cancelar en hasta tres partes, con costo financiero total 0%.

El tope mensual por persona es de $10.000, calculado por CUIT y por mes calendario. Si durante el mismo mes se utilizan distintos plásticos emitidos por el BNA, la devolución total no superará ese límite. Es un cupo por cliente, no por tarjeta.

Cómo se acredita el reintegro y qué no entra

La devolución no impacta en el acto. El BNA fija un plazo máximo de hasta 30 días corridos desde la compra para acreditar el monto en la cuenta monetaria asociada a BNA+ de quien realizó la operación. La entidad advierte, además, que los pagos efectuados con “saldo en cuenta” no califican para la promoción; la ruta válida exige iniciar el pago por MODO en BNA+ y seleccionar una de las tarjetas admitidas.

La bonificación opera como cartera de consumo y se limita a comercios adheridos dentro de la República Argentina. El banco no asume responsabilidad sobre la calidad de los productos comercializados por cada farmacia.

Términos financieros y condiciones legales clave

La financiación en tres pagos opera con TNA 0%, TEA 0% y Costo Financiero Total expresado en TEA 0%. No hay costos adicionales por usar el plan de cuotas. El texto legal también aclara que, si se combinan medios de pago dentro del mismo mes, el sistema continuará sumando reintegros hasta alcanzar el tope individual de $10.000 y luego dejará de computar devoluciones.

La campaña se circunscribe a la vigencia informada y puede requerir verificación de identidad o controles antifraude habituales en operaciones digitales. El banco recuerda que la promoción resulta válida únicamente para titulares que cobran su haber previsional en una cuenta monetaria del Banco Nación.

También es útil chequear el cupo mensual disponible para no exceder el límite de devolución. Quien necesite fraccionar el gasto puede optar por el plan de hasta tres cuotas, sin recargos, siempre con tarjetas del BNA. La combinación de descuento, financiamiento a tasa 0% y tope previsible permite ordenar el gasto de medicamentos y perfumería básica, con un esquema sencillo que se repite cada lunes hasta el cierre del período establecido. Para jubilados con haberes acreditados en el BNA, es una herramienta de ahorro directa y transparente.