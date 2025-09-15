El dólar subió $10 y cerró en el techo de la banda antes de la cadena nacional

En un lunes con mucha tensión en los mercados cambiarios, el dólar se disparó respecto de su última cotización del día viernes y cerró mucho más cerca del techo de la banda que nunca antes. La moneda extranjera llegó a tocar los $1.480 este lunes. También subió el Riesgo País.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en la cotización de Banco Nación , una suba de $10 respecto del cierre del viernes. Esta suba se da a pocas horas de la emisión de una cadena nacional del presidente Javier Milei en la que dará a conocer precisiones respecto de la economía hacia el futuro.

En un inicio de semana con incertidumbre , el dólar mayorista escaló y logró tocar los $1470 durante la rueda del lunes, quedando a $3 del techo de la banda que activa la intervención oficial del Banco Central (BCRA) con el dinero que giró el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sobre el cierre cedió y cayó $3 a $1,467, registrando una suba de 0,8% durante la jornada.

“El contexto económico local se concentra en la presentación del Presupuesto 2026 que efectuará el presidente Javier Milei por cadena nacional. Existe un dilema en la política cambiaria, con la defensa del techo de la banda del dólar mayorista y respaldo del FMI, mientras se vislumbran las posibilidades de un cambio de esquema luego de las elecciones de octubre. A nivel político, la semana muestra eventos con potencial impacto. Luego de semanas de volatilidad, se observó una normalización en las tasas del mercado de pesos”, señaló Rava Bursátil.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se posicionó entre los $1.475 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.492.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

dolar-blue-billetes-divisas-dolares El dólar y la tensión cambiaria de este lunes.

Siendo el más barato, el dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta, con una suba de 2,1% en la jornada.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,9% hasta $1.481,57, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un incremento de 0,7% hasta los $1.491,47.

También se disparó el Riesgo País

El riesgo país trepó a 1140 puntos básicos este lunes y alcanzó el mayor nivel en los últimos once meses mientras que los bonos soberanos acrecientan su declive al registrar caídas en torno al 3%, en medio de la tensión cambiaria.

El indicador que elabora el JP Morgan llegó a un nuevo máximo en casi un año en el cierre de la semana pasada y promete continuar su escalada de la mano del negativo rendimiento de los títulos en dólares, a causa del panorama incierto sobre la capacidad de pago de la deuda ante la posible utilización de reservas en el mercado cambiario.

Con la tendencia alcista, el riesgo país de la Argentina escaló casi al doble del registro con el que arrancó el año (600 puntos) y está solo por debajo del de Bolivia (1385 puntos), en el segundo lugar del podio, que lo completa Ecuador (689 puntos).