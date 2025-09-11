A horas de la cadena nacional de Javier Milei, el dólar oficial rompió el techo de la banda cambiaria
El oficial subió en el último día de la semana pasada y el blue de momento se mantiene a un precio menor. Las cotizaciones.
El dólar oficial aumentó 20 pesos el viernes pasado y este lunes aumentó 15 pesos más por lo que actualmente cotiza a $1.480 para la venta y a $1.430 para la compra. El dólar blue subió treinta pesos y cotiza a $1.455 para la venta y a $1.435 para la compra.
El dólar MEP tiene un precio de $1.476 y el contado con liqui $1.476,60. Estos valores se dan en un día que se espera que el mercado esté activo, ya que hay muchas expectativas sobre la cadena nacional de Javier Milei, que será este lunes a las 21.
Te Podría Interesar
La iniciativa llega en un escenario marcado por la tensión con la oposición, que anticipó que no aceptará una nueva prórroga y que exigirá un debate que culmine con la aprobación de una nueva Ley de Leyes antes de fin de año.
El mensaje presidencial se grabará durante la tarde en el Salón Blanco de Casa Rosada y tendrá una duración estimada de 20 minutos. El contenido del discurso se definió en la Quinta de Olivos junto al asesor Santiago Caputo.