A horas de la cadena nacional de Javier Milei, el dólar oficial rompió el techo de la banda cambiaria

El oficial subió en el último día de la semana pasada y el blue de momento se mantiene a un precio menor. Las cotizaciones.

El dólar oficial aumentó 20 pesos el viernes pasado y este lunes aumentó 15 pesos más por lo que actualmente cotiza a $1.480 para la venta y a $1.430 para la compra. El dólar blue subió treinta pesos y cotiza a $1.455 para la venta y a $1.435 para la compra.

El dólar MEP tiene un precio de $1.476 y el contado con liqui $1.476,60. Estos valores se dan en un día que se espera que el mercado esté activo, ya que hay muchas expectativas sobre la cadena nacional de Javier Milei, que será este lunes a las 21.

La iniciativa llega en un escenario marcado por la tensión con la oposición, que anticipó que no aceptará una nueva prórroga y que exigirá un debate que culmine con la aprobación de una nueva Ley de Leyes antes de fin de año.