A qué hora y sobre qué hablará Javier Milei hoy en cadena nacional

El presidente Javier Milei presentará este lunes el Presupuesto 2026 en cadena nacional. El discurso tendrá como eje el déficit cero y ya se confirmó la hora de transmisión.

Javier Milei grabará su mensaje en el Salón Blanco de Casa Rosada, con una duración estimada de 20 minutos.

El presidente Javier Milei presentará este lunes el proyecto de Presupuesto 2026 que será enviado al Congreso. La iniciativa llega en un escenario marcado por la tensión con la oposición, que anticipó que no aceptará una nueva prórroga y que exigirá un debate que culmine con la aprobación de una nueva Ley de Leyes antes de fin de año.

El mensaje presidencial se grabará durante la tarde en el Salón Blanco de Casa Rosada y tendrá una duración estimada de 20 minutos. El contenido del discurso se definió en la Quinta de Olivos junto al asesor Santiago Caputo.

A qué hora hablará Javier Milei Según anunció el vocero Manuel Adorni en su cuenta de X, el mensaje se transmitirá este lunes a las 21 horas por cadena nacional. "El próximo lunes 15 de septiembre a las 21 horas el Presidente de la Nación hablará en Cadena Nacional en el marco de la presentación del Presupuesto 2026", escribió.

Javier Milei en cadena nacional El Presidente definió en Olivos los lineamientos del Presupuesto 2026, que presentará este lunes por cadena nacional.

Gobernadores y legisladores opositores ya adelantaron que no permitirán que se repita lo ocurrido en los últimos años, cuando se recurrió a prórrogas del Presupuesto 2023. Para ello preparan un cronograma de trabajo en la Comisión de Presupuesto de Diputados, encabezada por José Luis Espert, con citaciones a funcionarios económicos y fechas definidas para avanzar en un dictamen.