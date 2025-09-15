Javier Milei afrontará una súper y tensa semana: paros, cadena nacional, medidas políticas y campaña electoral

Nueva semana, nuevas noticias para la Argentina. Este lunes, el presidente Javier Milei inicia otros cinco días agitados: cadena nacional , encuentro con el gabinete y diálogo con la alianza de cara a la campaña legislativa de octubre.

Para este miércoles, la UBA anunció la tercera marcha federal universitaria . En este caso, los estudiantes se unirán al reclamo del Hospital Garrahan en rechazo al veto de los financiamientos a ambos sectores públicos.

En una semana con condiciones inestables y con probabilidades de lluvias para gran parte del país, River jugará los cuartos de final de la Copa Argentina frente a Racing .

Tras superar una semana con altibajos en su Gobierno en torno a la economía y sus políticas, este lunes comienzan otros cinco días de puro trabajo para llegar con una buena imagen a las elecciones legislativas nacionales del 27 de octubre.

El presidente Javier Milei iniciará la jornada con intensa actividad en la Casa Rosada. La agenda incluye el juramento del nuevo ministro del Interior, Lisandro Catalán, una reunión de la mesa política para redefinir la estrategia electoral y la grabación de una cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026.

Unidad en rechazo a los vetos presidenciales: paro universitario y del Hospital Garrahan

Para este miércoles 17 de septiembre, la UBA oficializó su tercera movilización universitaria en rechazo al veto de Javier Milei sobre el financiamiento a las universidades públicas. La medida de fuerza fue acordada y se llevará en conjunto con la marcha del Hospital Garrahan, quienes se manifiestan bajo el mismo reclamo.

Las universidades nacionales movilizan para ratificar la Ley de Financiamiento Universitario X

La confirmación de esta nueva movilización tuvo lugar en el encuentro que mantuvieron el viernes pasado, donde acordaron manifestarse el mismo día en que la Cámara de Diputados trate los vetos a la leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, ambas normas anuladas por el Ejecutivo Nacional.

Pagos de ANSES: cuándo y quiénes cobran las jubilaciones esta semana

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció las fechas en las que los beneficiarios podrán cobrar el haber correspondiente a esta semana de agosto.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Lunes 15 de septiembre: documentos terminados en 4.

Martes 16 de septiembre: documentos terminados en 5.

Miércoles 17 de septiembre: documentos terminados en 6.

Jueves 18 de septiembre: documentos terminados en 7.

Viernes 19 de septiembre: documentos terminados en 8.

Fútbol: River jugará los cuartos de la Copa Argentina

Este miércoles a River le tocará enfrentar a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. El combinado del barrio de Núñez jugará desde las 21 horas.

Galoppo festeja su gol Fotobaires

Los dirigidos por Gallardo llegarán a este nuevo encuentro luego de ganar 2 a 1 a Estudiantes de La Plata en la octava fecha del torneo local. Por su lado, Racing llegará al encuentro luego de ganar 2 a 0 contra San Lorenzo en la anterior fecha.

Semana con nubosidad y probabilidad de lluvias: así estará el tiempo en el país

La Ciudad de Buenos Aires comenzó la semana con lloviznas y con altas temperaturas ocasionadas por el alto porcentaje de humedad. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, se prevén cinco días con temperaturas que estarán por encima de los 14° y con máximas que podrían alcanzar los 24°.

smn SMN

El norte del país comenzó la semana de la misma manera, con lluvias más intensas, y con altas temperaturas. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, el norte argentino tendrá unos días con mínimas que rondarán los 16° y con máximas cercanas a los 25°.

El centro del país, inició la semana con sol, pero con nubosidades. Según informó el ente nacional, la lluvias estarían llegando a partir del miércoles.

lluvia, pronóstico, buenos aires Shutterstock

El sur comenzó el fin de semana sin probabilidad de lluvias y con temperaturas más elevadas a comparación de la semana anterior . Según informó el ente nacional, esta semana tendrán máximas cercanas a los 20° y mínimas que rondarán los 6°.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, hasta el momento se ha reportado la alerta amarilla por viento en la región noreste del país, precisamente para Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe.