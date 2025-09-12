El dólar subió $20 este viernes y quedó muy cerca del techo de la banda
El dólar oficial y el dólar blue tuvieron un fuerte movimiento durante la jornada de este viernes, en el cierre de una semana compleja para el Gobierno.
Mientras finaliza una semana muy complicada para el Gobierno tras el resultado electoral adverso en la provincia de Buenos Aires, el dólar volvió a subir considerablemente en su cotización, quedando de esta forma muy cerca del techo de la banda de flotación establecido por el mercado.
En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $20 respecto del cierre de ayer. De esta manera, la moneda estadounidense se ubicó más cerca del techo de bandas por el Gobierno, situado en los $1.472.
Esta semana, posterior al resultado de las elecciones bonaerenses negativo para la LLA, el dólar reflejó la presión de la incertidumbre política y avanzó 6%.
En el cierre de hoy avanzó a un nuevo máximo y quedó a menos de un punto de llegar al techo de la banda de flotación fijada por el Gobierno.
Rava Bursátil señaló que “el mercado argentino muestra volatilidad por eventos políticos post-electorales y medidas del Banco Central, lo que impacta en tasas y el dólar”.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.462,492 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy
El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.405 para la compra y $1.425 para la venta, con una suba de 1,08% en la jornada.
El dólar mayorista se ubicaba en $1.455, sin cambios en la jornada pero con una suba de 8,3% en el mes.
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1% hasta $1.465,22, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 1,9% hasta los $1.473,70.
Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$40.362 millones.