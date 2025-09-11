Presenta:

El dólar subió $10 luego de la mesa federal que encabezó el Gobierno con las provincias

El dólar oficial y el dólar blue registraron subas en la jornada cambiaria de este jueves. El incremento se dio también en los financieros.

El dólar subió este jueves.

Mientras el Gobierno le da inicio a la mesa de diálogo federal junto a gobernadores, entre ellos Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), el dólar volvió a subir este jueves. También había incrementado su valor durante el miércoles.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.395 para la compra y $1.445 para la venta dólar oficial cerró hoy en $1.395 para la compra y $1.445 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del cierre de ayer.

De esta manera, la moneda estadounidense continua manteniéndose por debajo del techo de bandas por el Gobierno, ubicado aproximadamente en los $1.470,9.

Sobre la licitación del Tesoro, en la que logró renovar 91,43% de los vencimientos por un total de $6,633 billones a menor tasa, Rava Bursátil la calificó como “exitosa”.

dolar billete (12).jpg

“La tasa de corte de la Lecap S31O5 (la más corta de las ofrecidas), fue 59% anual, nivel similar al de la subasta del 15/8. También se adjudicaron instrumentos a tasa fija a noviembre de 2025 y enero de 2026, un bono TAMAR a diciembre de 2025 (tasa de corte 2% sobre TAMAR) y un Boncer al 31 de marzo de 2026, que cortó en CER + 23% anual. Los instrumentos atados al dólar no tuvieron demanda”.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.440 y $1.445 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.395 para la compra y $1.415 para la venta, con una suba de 1,4% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.433 con un incremento de 0,7%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,7% hasta $1.437,96, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,6% hasta los $1.445,74.

Las reservasdel Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$40.396 millones.

