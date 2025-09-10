Construcción cada vez más cara: cómo el dólar y la inflación complican la venta de materiales

Construir es cada vez más caro en Mendoza . Este lunes fue publicado el último Indicador de Red Edificar (IRE) mediante el cual un grupo de empresas clave para el sector hacen un relevamiento de 100 materiales de construcción y registran sus incrementos en góndola sin IVA. En agosto, este aumento fue de 3.56% respecto a julio.

Se trata del segundo incremento consecutivo tras el 2.86% en julio con respecto a junio, el cual rompió con el amesetamiento que se registraba en los precios de los productos para la construcción . Se mantuvieron durante tres meses los mismos valores (con mínimas bajas de precios incluidas en algunos productos). Sin embargo, en los últimos dos periodos ya se acumula aumento de 6,5%, consecuentes con el inicio de un segundo semestre que promete continuar con esa tendencia.

Además de ser el segundo mes consecutivo de incremento, agosto también fue la suba más alta en lo que va del año. Más allá del amesetamiento de junio y mayo, el único incremento a la altura se registró en marzo cuando fue del 3.36%. Los restantes en orden fueron abril (2.04%), junio con el 2.86% mencionado, enero (1.57%) y febrero (0.31%).

El acumulado en lo que va del año respecto a la "inflación" de los materiales de la construcción en Mendoza es de 14.33%, lo que deja un saldo positivo igualmente en relación a la inflación de la provincia medida por la DEIE y con datos del Indec, cuyo acumulado es de 17.3%.

La causas

Mayores costos de reposición por la inflación, la volatilidad cambiaria y el fuerte incremento en las tasa de interés bancarias que impactan sobre el financiamiento; son algunas de las causas que señalan los especialistas.

Diego Pérez Colman, gerente general de Hipercerámico y presidente de la Red Edificar, explicó: "Tiene que ver con cuestiones políticas y económicas que muchas veces se refieren al dólar. Hay muchos productos en lo que es el camino de la construcción, desde la obra gruesa hasta terminación. Algunos se ajustan al dólar oficial como el hierro, cemento y aluminio. En nuestro caso de Hipercerámico, algunas griferías que tienen componentes de cobre, lo que no quiere decir que todas las griferías aumenten".

En ese sentido, explicó que los que aumentan en definitiva son los proveedores, no los distribuidores. Por ende la realidad de cada empresa es diferente en virtud de sus proveedores y el rubro. "En el cemento, hierro y aluminio hay pocos proveedores. Es un sector más oligopólico. En lo que es terminación de obra, tengo muchos proveedores de pisos, revestimientos, que tienen una mirada distinta de los precios", ejemplificó.

En ese sentido, señaló que es el distribuidor, "el vínculo entre los proveedores y las empresas constructoras y desarrolladoras", el responsable de absorber o no esos aumentos teniendo en cuenta el "engranaje de costos".

El de agosto fue el incremento más alto del año y la volatilidad cambiaria no parece solucionarse en medio de la convulsión electoral. Sobre la posibilidad de que este proceso continúe a lo largo del año, Pérez Colman señaló: "El país es un poco imprevisible pero depende de cómo esté parada cada empresa frente a una situación". Y agregó: "No hay duda que desde 2024 hasta la fecha, la ecuación cambió. Si bien hasta el 2023 la inflación era importante, teníamos pesos en la mano y salíamos a gastarlos porque nos quemaban. Bajó la inflación pero también cambió la ecuación de gastos. De repente nos encontramos con valores de tasas y servicios más reales. La economía, hasta que se ordena, es una sábana corta: tapás por un lado y y destapás por otro".

Sin embargo, señaló que la línea más destinada al sector medio-bajo a nivel económico es la que menos cayó en sus ventas dentro de su empresa, por lo que ve que las personas siguen invirtiendo en construcción a pesar de la difícil situación. Le atribuye un factor muy importante a las remodelaciones. Además, aseguró que es una "buena etapa para construir".

Por otro lado, a nivel político reflexionó acerca de la suspensión de la obra pública del Gobierno nacional, la cual impacta definitivamente en el detenimiento de la venta. También -lógicamente- perjudica la mano de obra. Aseguró que hay provincias que continúan financiando proyectos y como ejemplo puso la construcción de viviendas en Mendoza, que aún solicitan materiales de estas empresas. También puso el foco en la necesidad de los créditos hipotecarios.

Precios más caros y menos compras

El índice releva los precios de los productos y no así el volumen de las ventas, pero para entender la relación entre ambas cosas vale la pena reflejar el resultado del índice Construya. Se trata de un relevamiento de ventas que lleva a cabo a nivel nacional el Grupo Construya, una agrupación de doce empresas líderes en el rubro.

Tienen en cuenta, entre otros productos, las ventas de ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y caños de conducción de agua, pisos y revestimientos cerámicos.

La semana pasada se entregó el resultado de las mediciones del mes de agosto, que reflejaron una fuerte retracción en las ventas del 8.6%. En la comparativa con el mismo mes del año pasado fue del 5.5% y se trató de la primera vez que un número es inferior al 2024 desde hace siete meses atrás.

Justamente a este índice se refirió Pérez Colman para reflejar la situación del consumo en este rubro. Condicionado también por el tipo de empresa distribuidora. "Al proveedor le compro dependiendo de cómo sea mi venta y capacidad de stock. En épocas de alta inflación, uno compraba para ganarle a la inflación. Hoy esto es diferente. Yo a mis proveedores puedo comprarle si me hace falta, pero si no puedo no comprarle al otro mes a pesar del aumento en la lista de precios. Quizás voy y obtengo un descuento especial, porque las condiciones cambiaron". En este sentido, reflexionó acerca de que el margen de ganancia no se busca solo en la competitividad de precios de proveedores sino también "puertas adentro", reduciendo gastos.

Qué es el IRE y cómo se mide

El Indicador de la Red Edificar (IRE) en Mendoza está conformado por el relevamiento de precios que se hace sobre 100 productos clave para la construcción, de unas 11 marcas reconocidas de la provincia, el cual es elaborado desde 2022.

La medición se basa en los precios de referencia de diciembre del año anterior y a partir de allí de cada mes en relación con el anterior. Abarca rubros como hierro, hormigón, áridos, yeso, madera, pisos, sanitarios, grifería, electricidad, pintura, aberturas, mobiliario de cocina, vidrio e insumos de ferretería industrial.

Es elaborado por la Red Edificar, una cámara de empresas proveedoras de estos materiales. Entre ellas se encuentran Hipercerámico, Mendoglass, Tekno, Giuffré Maderas, Reno Amoblamientos, Saldaña Materiales, Gencoelec, Industrias Chirino, Hormiserv, Macromat y Máchena Ferretería. Dicha red está compuesta en total por 28 puntos de venta en toda la provincia con más de 65.000 clientes mensuales. Lleva a cabo otras actividades como la entrega de premios a arquitectos destacados, construcciones y proyectos destacados.