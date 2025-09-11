A cuánto abrió el dólar este jueves tras el dato de inflación de agosto

Este jueves 11 de septiembre hay expectativa sobre qué pasará con el precio del dólar luego de que INDEC diera a conocer que la inflación en agosto fue del 1,9%. En el caso de la jornada anterior, el oficial cerró a $1.435. Mientras tanto, hoy abrió en la misma cotización para la venta en el Banco Nación; y $1382,19 para la compra.