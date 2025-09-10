A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue este miércoles

La moneda paralela se mantiene por debajo de los $1.400 mientras que el dólar oficial se encuentra por encima de la banda máxima.

El dólar oficial no tuvo cambios en la jornada del martes y su precio es de $1.425 para la venta y de $1.375 para la compra. Por su parte, el dólar blue se encuentra por debajo de los $1.400, ya que cotiza a $1.385 para la venta y a $1.365 para la compra.

El dólar MEP se consigue a $1.437,10 y el contado con liqui a $1.434,70.

El miércoles será un día clave para el Gobierno, ya que saldrá el nuevo dato de la inflación de agosto. Los analistas del REM proyectan que el IPC superará el 2% por primera vez en cuatro meses, aunque consultoras privadas sostienen que la suba sería menor a la de julio.