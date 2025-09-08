Tras el lunes negro, qué dólar conviene usar para ir de compras a Chile

Tras el salto de la divisa, la conversión para compras y turismo se vuelve menos conveniente. Te explicamos cuál es el dólar que más te rinde para viajar.

El temblor electoral que sacudió los mercados este lunes impactó directamente en el valor del dólar en Argentina. Todas las cotizaciones subieron con fuerza, y los viajeros que planean cruzar a Chile enfrentan un nuevo panorama de precios. Con el dólar blue, el oficial y el tarjeta moviéndose a ritmos distintos, la pregunta central es una sola: ¿qué tipo de cambio conviene usar para que la compra no se dispare aún más?

El dólar oficial subió $55,17 (+4.00%), mientras que el dólar tarjeta, el más caro del mercado, aumentó $71,72, un salto idéntico del 4.00%. Por su parte, el dólar blue, aunque con una variación más moderada, también escaló $15 (+1.09%).

La matemática del viaje: qué dólar usar en Chile Para dimensionar el impacto de la devaluación, el dato clave se centra en cuántos pesos argentinos se necesita para obtener 1.000 pesos chilenos. Con la última cotización del dólar en Chile en torno a los $969,52, la diferencia entre las opciones es abismal.

Dólar Blue: es el tipo de cambio más favorable para los viajeros. A $1.385 para la venta, un mendocino necesita $1.428,5 pesos argentinos para cubrir un gasto de $1.000 chilenos .

Dólar Oficial: el valor se dispara con la cotización del oficial a $1.435,17. Aquí se necesitan $1.479,6 pesos argentinos para los mismos $1.000 chilenos.

Dólar Tarjeta: esta opción es la peor alternativa para el bolsillo. Con una cotización de $1.865,72, un gasto de $1.000 chilenos se traduce en $1.923,5 pesos argentinos. Esta cifra representa una pérdida de casi el 35% del poder de compra en comparación con el dólar blue.